В Волгоградской области за 6 лет построили 5,1 млн кв.метров жилья





За шесть лет реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Волгоградской области построено 5,1 млн кв. метров жилья. За этот период более 300 тыс. семей улучшили жилищные условия.

По информации облстроя, Волгоградская область ежегодно перевыполняет плановые показатели, обозначенные федеральным центром. Например, в 2025 году на территории региона введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 1,17 млн кв. м (на 48% выше от установленного Минстроем России плана), в 2024-м — 1,36 млн кв. метров (на 31% больше планового показателя). В 2023 году регион также превысил план на 31%. По состоянию на февраль 2026 года в Волгоградской области строительство домов ведут 64 компании. В настоящее время возводятся 182 многоквартирных дома общей площадью 1,04 млн кв. метров.



В ближайшие шесть лет в Волгоградской области работа по обеспечению граждан жильем продолжится по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В нем обозначены ключевые направления: повышение объемов строительства (планируется ввести порядка 5 млн. кв. метров жилья), расселение граждан из аварийного жилья, модернизация коммунальной инфраструктуры, возведение социально значимых объектов и т.д.





