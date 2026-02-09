



В Роскачестве подвели итоги исследования фасовки продуктов питания, представленных на полках российских магазинов. По данным специалистов, порядка 80% продовольствия на прилавках оказалось подвержено уменьшению привычного объёма упаковки. В среднем «похудение» составило до 10% изначальной массы.

Сильнее всего на фоне высоких темпов инфляции и повышения издержек производителей уменьшается фасовка молочных продуктов. Однако постепенно новая тенденция начинает распространяться и на хлебобулочные изделия.

- Дорожают ингредиенты, коммунальные услуги, топливо, растут зарплаты на производствах. В этих условиях, чтобы не шокировать потребителя резкими ценовыми скачками и хотя бы попытаться удержать стоимость продуктов в каком-то приемлемом диапазоне, и вводится такая мера, как уменьшение количества товара, - приводит слова директора департамента аналитики Роскачества Василия Смирнова «Парламентская газета».

Отметим, специалисты подчёркивают, что при корректном указании на упаковке веса или объёма, производитель формально не нарушает закон. Однако в последнее время фиксируются случаи, когда «дистрофия» скрывается от покупателей. Некоторые предприятия могут просто не докладывать положенный объём. При выявления таких случаев потребители имеют право обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.

