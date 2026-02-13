Главное

ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Аналитики выяснили, сколько россияне хранят на совместных счетах

Экономика 13.02.2026 13:26
13.02.2026 13:26


Как сообщили аналитики ВТБ ИА «Высота 102», средний остаток средств на семейных счетах россиян для совместных трат составляет 20 тыс. рублей. Это, по мнению экспертов, отражает текущий тренд рынка: большинство клиентов оставляют на счетах необходимую сумму для текущих расходов, а свободные средства хранят на вкладах.

Тенденцию к сбережениям подтверждает и статистика по картам: в 2025 году средний остаток на них составил 52 тыс. рублей. Банк связывает такой показатель с ростом интереса к вкладам и накопительным счетам, которые позволяют эффективнее управлять финансами. Уточняется, что в прошлом году в Семейном банке открыли более 50 тыс. счетов для совместных трат.

– Осознанное отношение к деньгам становится устойчивым трендом. Все больше людей предпочитают не импульсивно тратить, а отложить деньги, чтобы потратить их на действительно важные цели. Это видно и по тому, как семьи распоряжаются своими деньгами: на совместных счетах и картах чаще держат суммы для повседневных расходов, а крупные накопления размещают на депозитах. При этом семьи стали чаще выбирать семейный счет как удобный способ совместного управления финансами, который помогает рациональнее тратить и эффективнее приумножать средства, – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Чаще всего пользователи объединяются в группы с друзьями, дальними родственниками и близкими – такие группы составляют около 60%. Связки с супругами занимают более 20%, с родителями или детьми – больше 15%, с братьями или сестрами – чуть менее 5%. Каждый четвертый участник программы – клиент в возрасте 35-45 лет, каждый пятый – 45-55 лет. Треть всей аудитории приходится на клиентов старше 55 лет, еще 13% – от 25 до 35 лет.

14:29
В Волгограде начнут возрождение дендрария «ФНЦ агроэкологии РАН»Смотреть фотографии
14:08
Подарки любимым: Ворошиловский торговый центр дал старт весенней акцииСмотреть фотографии
13:41
Центробанк снизил ключевую ставку до 15,5%Смотреть фотографии
13:38
В Волгоградской области прокуратура добилась увеличения рабочих мест для инвалидовСмотреть фотографии
13:20
Астрономы увидели на Солнце адресованный землянам смайликСмотреть фотографии
13:17
Двойная нагрузка: «Ротор» сразится с «Черноморцем» и «Енисеем» в один деньСмотреть фотографии
12:49
СК России расследует ночной налёт беспилотников ВСУ на дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:40
В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегийСмотреть фотографии
12:34
В Музей Победы в Москве передали капсулу с землей из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:26
«Каустик» уступил в волгоградском тренерском дербиСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде у пострадавших от БПЛА ВСУ извлекли осколки, они в реанимацииСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде и области сняли беспилотную опасностьСмотреть фотографии
11:25
Ледовая обстановка на Волге позволила возобновить сообщение с Сарпинским в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:03
Росавиация отменила 12-часовой запрет на работу аэропорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:00
На юге Волгограда «Концессии» помогли УК отогреть замерзшие трубы в МКДСмотреть фотографии
10:57
Азовское море станет рекордно соленым к 2040 годуСмотреть фотографии
10:53
Под Волгоградом проверили поселки на наличие нелегаловСмотреть фотографии
10:26
Облздрав сообщил о состоянии пострадавших от атак ВСУ в Волгограде и областиСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде мэрия совместно с УК начала обследование повреждённых БПЛА домовСмотреть фотографии
10:03
Дзержинский район Волгограда 13 февраля частично остался без интернетаСмотреть фотографии
09:52
В Москве суд определит будущее арестованных волгоградских чиновников сообщаСмотреть фотографии
09:10
Волгоградцы будут предупреждены об отключении света и воды в MaxСмотреть фотографии
08:55
УФАС внесло в черный список подрядчика «Волгоградавтодора»Смотреть фотографии
08:36
Волгоградцам напомнили об изменении даты оплаты ЖКУСмотреть фотографии
08:18
В Волгограде сохраняется опасность атаки БПЛАСмотреть фотографии
08:13
Волгоградец Виталий Аракелян с позывным «Вито» погиб при выполнении задач СВОСмотреть фотографии
07:58
В городе коммунальных катастроф Котово взвоют сиреныСмотреть фотографии
07:47
Открыта горячая линия для пострадавших от атаки ВСУ волгоградцевСмотреть фотографии
07:35
В Волгограде задерживаются два московских рейса 13 февраляСмотреть фотографии
07:25
Минобороны: над Волгоградом и областью за ночь уничтожены 43 БПЛАСмотреть фотографии
 