РИА Рейтинг: волгоградцы накопили по 263 тысячи на вкладах





Эксперты РИА Рейтинг назвали средний размер банковских вкладов на душу населения в Волгоградской области по итогам 2025 года. В регионе этот показатель достиг 263,3 тысячи рублей, что на 17,4% больше, чем было в позапрошлом году. Соотношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам составило 5,7. В общем рейтинге регионов Волгоградская область заняла место во второй половине списка – 61-е.

Лидерами рейтинга стали две российские столицы. В Москве каждый житель накопил в общей сложности около 1 миллиона 843 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге 1 миллион 42 тысячи рублей. Причем в северной столице рост вкладов составил 28,2%. В Ненецком автономном округе каждый житель хранит в банке в среднем 735 тысячи рублей.



Самые маленькие банковские вклады – в республиках Северного Кавказа. Например, в Ингушетии на каждого жителя приходится всего 26,4 тысячи, в Чечне этот показатель чуть больше – 31 тысяча рублей.



При этом авторы исследования подчеркивают, что банковские вклады есть не у каждого жителя региона. А объем денежных средств, которые там хранятся, существенно отличается.