12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе Telegram
9 февраля многие пользователи в России столкнулись с трудностями при использовании мессенджера Telegram. Примерно в полдень сервис практически перестал функционировать в некоторых северных регионах страны. По информации мониторинговых порталов, наибольшее количество...
 В России планируют сделать все сделки с недвижимостью безналичными
Депутаты Госдумы предложили законопроект, обязывающий россиян осуществлять все операции с недвижимостью исключительно в безналичной форме. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.  - Есть предложение,...
РИА Рейтинг: волгоградцы накопили по 263 тысячи на вкладах

Экономика 09.02.2026 10:51
09.02.2026 10:51


Эксперты РИА Рейтинг назвали средний размер банковских вкладов на душу населения в Волгоградской области по итогам 2025 года. В регионе этот показатель достиг 263,3 тысячи рублей, что на 17,4% больше, чем было в позапрошлом году. Соотношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам составило 5,7. В общем рейтинге регионов Волгоградская область  заняла место во второй половине списка – 61-е.

Лидерами рейтинга стали две российские столицы. В Москве каждый житель накопил в общей сложности около 1 миллиона 843 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге 1 миллион 42 тысячи рублей. Причем в северной столице рост вкладов составил 28,2%. В Ненецком автономном округе каждый житель хранит в банке в среднем  735 тысячи рублей.

Самые маленькие банковские вклады – в республиках Северного Кавказа. Например, в Ингушетии на каждого жителя приходится всего 26,4 тысячи, в Чечне этот показатель чуть больше – 31 тысяча рублей.

При этом авторы исследования подчеркивают, что банковские вклады есть не у каждого жителя региона. А объем денежных средств, которые там хранятся, существенно отличается.

К слову, по сравнению с 2024 годом Волгоградская область опустилась на одну позицию. По данным годичной давности, средний размер денежных средств на вкладах составлял 221,6 тысячу рублей.


