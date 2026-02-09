Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе Telegram
9 февраля многие пользователи в России столкнулись с трудностями при использовании мессенджера Telegram. Примерно в полдень сервис практически перестал функционировать в некоторых северных регионах страны. По информации мониторинговых порталов, наибольшее количество...
Федеральные новости
 В России планируют сделать все сделки с недвижимостью безналичными
Депутаты Госдумы предложили законопроект, обязывающий россиян осуществлять все операции с недвижимостью исключительно в безналичной форме. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.  - Есть предложение,...
Эксперты прогнозируют укрепление курса доллара в I квартале

Курс российского рубля в I квартале 2026 года может столкнуться с давлением, несмотря на текущую устойчивость. По прогнозам экспертов «ВТБ Мои Инвестиции», пара CNY/RUB способна опуститься к отметке 12 с текущих уровней около 11,0. Основным негативным фактором стало резкое снижение цен на нефть.

– Недавний рост курса рубля связан с геополитическим позитивом, а также повышенными продажами валюты со стороны Банка России. Однако снижение цен на российскую нефть в чуть более долгосрочной перспективе означает сокращение поступления валютной выручки на внутренний рынок. Сокращение предложения валюты со стороны российских экспортёров может перевесить другие факторы и привести к ослаблению курса рубля. Мы ожидаем, что в 1 квартале 2026 года курс USD/RUB может достигнуть отметки 85 рублей за доллар, – говорит инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.

В базовом сценарии на конец 2026 года аналитики прогнозируют курс USD/RUB на уровне 90-95 рублей за доллар.

Средняя цена российской нефти по итогам декабря составила $39,18 за баррель, а с учетом санкционного дисконта к Brent, достигшего $27, фактическая цена приблизилась к $35. Для компенсации выпадающих доходов Минфин увеличил объемы продаж валюты в рамках бюджетного правила: с 6 февраля ежедневные продажи выросли до 11,9 млрд рублей против 0,1 млрд в ноябре. Это оказывает краткосрочную поддержку курсу.

Однако косвенные индикаторы указывают на усиление спроса на иностранную валюту. Статистика по продажам валюты экспортерами запаздывает, но накопленные факторы создают предпосылки для ослабления рубля.

14:53
14:53 Волгоградцам объяснили условия 100-процентных выплат по больничному
13:49
13:49 В Волгограде пенсионер госпитализирован после пожара в разрушающемся общежитии
13:27
13:27 В Волгограде досрочно встретят китайский новый год
13:05
13:05 В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе Telegram
12:36
12:36 Школьники 16 районов и городов Волгоградской области остались дома из-за гололеда
12:12
12:12 Волгоградские сумотори блестяще выступили на чемпионате и первенстве ЮФО
12:06
12:06 В Калмыкии погибли двое сотрудников уголовного розыска из Волгограда, один выжил
12:03
12:03 В Роскачестве рассказали волгоградцам о повальной «дистрофии» упаковок в магазинах
11:38
11:38 Силовики искали нелегалов и места пусков БПЛА под Волгоградом
11:35
11:35 СК возбудил дело по ДТП в Калмыкии с погибшими полицейскими
10:54
10:54 В Суровикинском районе трое пассажиров госпитализированы после лобового столкновения
10:51
10:51 РИА Рейтинг: волгоградцы накопили по 263 тысячи на вкладах
10:34
10:34 На волгоградские дороги ночью высыпали 1000 тонн реагентов
10:28
10:28 Оборот волгоградских предприятий замер на уровне 2,8 трлн рублей
10:23
10:23 В Минздраве Калмыкии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП волгоградцев
10:16
10:16 В Волгоградской области мать погибшего участника СВО освободили от кредитной кабалы
09:47
09:47 Под Волгоградом Россельхознадзор уличил гослабораторию в легализации «серой» молочки
09:29
09:29 «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии
08:20
08:20 ЦГМС: в Волгоградскую область возвращаются 29-градусные морозы
08:07
08:07 Выпавший 9 февраля снег в Волгограде ослабил гололед
07:47
07:47 В Волгоградской области похоронят 28-летнего участника СВО Сергея Васильева
07:37
07:37 Украинские БПЛА облетели Волгоградскую область 9 февраля
06:55
06:55 Облкомтранс сообщил об изменениях в работе такси с 1 марта
06:33
06:33 В Волгограде и области массово отменили уроки из-за гололеда
06:12
06:12 Поезд Пермь-Симферополь прибудет в Волгоград с 4-часовой задержкой
06:00
06:00 Фейковые соцработники грозят волгоградцам потерей денег
05:47
05:47 В России планируют сделать все сделки с недвижимостью безналичными
05:45
05:45 С закрытого аэропорта и угрозы БПЛА началась неделя в Волгограде и области
21:59
21:59 Волгоградцы встали на коньки на обледенелых улицах
21:21
21:21 В Волжском объявили о переводе школьников на дистант 9 февраля
 