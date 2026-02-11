Росстат зафиксировал новый виток подорожания бензина в Волгограде





Все виды автомобильного топлива вновь подорожали в Волгограде и области. По новым данным Росстата, опубликованным сегодня, 11 февраля, АИ-92 вырос в цене с 62,43 до 62,62 рубля. АИ-95 стоит теперь 69,47 рубля (было 69,28).

Стоимость литра АИ-98 увеличилась до 90,55 рубля (на прошлой неделе было 90,37 рубля). Не устояли цены и на дизтопливо – они выросли с 74,04 рубля до 74,1 рубля.



Напомним, сегодня в Волгоградском УФАС заявили, что по итогам прошлого года нарушений на рынке автомобильного топлива при ценообразовании со стороны ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», занимающего доминирующее положение в данном сегменте, зафиксировано не было.





