ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Стоимость огурцов в Волгограде превысила 300 рублей

В Волгоградской области огурцы возглавили список самых подорожавших продуктов питания. По данным Росстата, за неделю стоимость килограмма этих овощей превысила 300 рублей. Теперь средняя цена огурцов составляет 306,5 рубля, рост - 6,37%. При этом помидоры, наоборот, подешевели, хотя и ненамного. За неделю их стоимость снизилась на 1,8% - до 242,44 рубля. На 4% выросла цена на морковь – до 39 рублей за кг.

В регионе также подорожал творог – на 1,15% (до 422,77 рубля за килограмм). Стоимость десятка яиц почти не изменилась – по итогам прошедшей недели они стоят около 78 рублей. На 2,5% подешевела пшеничная мука  (41,86 рубля за килограмм), на 3% - гречка (53,18 рубля за кг).

Также снизились цены на свинину – на 2,5% (389,55 рубля за кг).


22:04
22:04
Стоимость огурцов в Волгограде превысила 300 рублей
21:37
21:37
Госжилнадзор предупредил волгоградские УК о сходе ледовых лавин
21:24
21:24
В Волгоградской области за 6 лет построили 5,1 млн кв.метров жилья
20:49
20:49
Жителей Волгограда и Волжского встревожил звук взрыва
20:28
20:28
Волгоградка год «кошмарила» соседей ночными дискотеками с матерком
20:03
20:03
Росстат зафиксировал новый виток подорожания бензина в Волгограде
19:42
19:42
Волгоградцев успокоили: повышения тарифов на услуги УК не будет
19:23
19:23
Новые льготы и автовычеты: волгоградцам рассказали об изменениях в налоговом законодательстве
18:46
18:46
В пойме под Волгоградом построят 38 водопропускных сооружений за 2,4 млрд рублей
18:11
18:11
Волгоградцы сняли на видео спасение теплохода, застрявшего во льдах у Сарпинского
17:56
17:56
В Волгограде детсад выплатит 50 тыс. рублей за травму головы у ребенка
17:34
17:34
«Повесили замок и ушли»: в Волжском жильцы МКД ищут спасения от кипящего в подвале болота
17:17
17:17
Школьников на острове Сарпинский перевели на дистант из-за замерзшей Волги
16:52
16:52
Волгоградец изуродовал подруге лицо молотком: раздробил челюсть
16:45
16:45
Жители Котово замерзают из-за повторной аварии
16:34
16:34
В Госжилнадзоре назвали волгоградцам признаки фейковых платежек
16:27
16:27
Сборная Волгограда взяла серебро на первенстве ЮФО по дзюдо
16:21
16:21
«Ростелеком» провел цикл образовательных мероприятий для волгоградских школьников
15:28
15:28
«У меня там собака сдохнет»: жителей острова Сарпинский изолировала замерзшая Волга
15:01
15:01
В Волгограде ищут подрядчика для проекта парка на месте Тракторного рынка
14:19
14:19
Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
13:36
13:36
Волгоградцы впервые взяли кубок турнира «Победа в Сталинградской битве»
13:19
13:19
Волгоградцам рассказали, где можно заработать 130 тысяч
13:04
13:04
Волгоградским мамам в декрете начнут доплачивать за совместительство
12:56
12:56
Резкий рост платы за отопление в Волжском объяснили морозами и НДС
11:56
11:56
«Встречал маму с автобуса»: волгоградца сбили у остановки на новой объездной дороге
11:54
11:54
Под Волгоградом трое пассажиров пострадали в ДТП с маршруткой № 174
11:37
11:37
Водитель «МАЗ» спровоцировал смертельное ДТП на трассе под Волгоградом
11:21
11:21
Под Волгоградом двое мужчин заживо сгорели в собственных домах
11:20
11:20
Под Волгоградом двое жителей Адыгеи положили 300 тысяч в карман сотруднику ФСИН
 