Стоимость огурцов в Волгограде превысила 300 рублей





В Волгоградской области огурцы возглавили список самых подорожавших продуктов питания. По данным Росстата, за неделю стоимость килограмма этих овощей превысила 300 рублей. Теперь средняя цена огурцов составляет 306,5 рубля, рост - 6,37%. При этом помидоры, наоборот, подешевели, хотя и ненамного. За неделю их стоимость снизилась на 1,8% - до 242,44 рубля. На 4% выросла цена на морковь – до 39 рублей за кг.

В регионе также подорожал творог – на 1,15% (до 422,77 рубля за килограмм). Стоимость десятка яиц почти не изменилась – по итогам прошедшей недели они стоят около 78 рублей. На 2,5% подешевела пшеничная мука (41,86 рубля за килограмм), на 3% - гречка (53,18 рубля за кг).



Также снизились цены на свинину – на 2,5% (389,55 рубля за кг).





