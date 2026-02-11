Аналитики узнали, на чем зарабатывали в 2025 году успешные инвесторы





Факторы роста портфелей инвестиционных инструментов на фондовом рынке назвали аналитики ВТБ по итогам 2025 года. В первую очередь, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты анализа, эксперты выделяют как точки роста облигации и паевые фонды на фоне перетока средств из акций.

Совокупный портфель инвестиционных инструментов на фондовом рынке состоятельных клиентов проводившего исследование банка вырос за 2025 год в 1,4 раза (+700 млрд руб.), достигнув 2,6 трлн рублей. Портфель долговых инструментов увеличился в 2,7 раза до 1,2 трлн рублей (+813 млрд руб.). Такой значительный прирост обусловлен повышенным спросом как на корпоративные, так и на государственные облигации, которые в текущих условиях рассматриваются инвесторами как инструмент со стабильной и предсказуемой доходностью. Активная фаза денежно-кредитного цикла и привлекательные ставки сделали этот класс активов основным драйвером роста всего рынка частных инвестиций.

– Большой интерес наблюдаем к фондам облигаций и смешанных инвестиций. Общий объем нашего портфеля инвестиционных инструментов на фондовом рынке увеличился на 40%, это свидетельствует о сохраняющемся интересе к фондовым инструментам. Ожидаем, что в этом году этот рост продолжится опережающими темпами, – прокомментировала старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегия» ВТБ Оксана Семененко.

По оценкам экспертов, инвестиции в России становятся более доступны для широкой аудитории. Один из показателей – рост числа частных инвесторов на Московской бирже. Их количество, по последним данным, выросло до 40 млн человек.

Вместе с этим растет и потребность в алгоритмах, которые делают процесс проще и быстрее. По прогнозам аналитиков, в ближайшие 2-3 года 45-55% розничных клиентов банка, совершающих инвестиционные операции, будут хотя бы эпизодически использовать ИИ-подсказки при выборе инвестиционных продуктов. Для 20-30% это взаимодействие станет регулярным. Примерно 15-25% будут доверять ИИ не только подбор, но и автоматическую ребалансировку портфеля в рамках заранее согласованных параметров.