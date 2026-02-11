Аналитики узнали, на чем зарабатывали в 2025 году успешные инвесторы

Главное

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Факторы роста портфелей инвестиционных инструментов на фондовом рынке назвали аналитики ВТБ по итогам 2025 года. В первую очередь, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты анализа, эксперты выделяют как точки роста облигации и паевые фонды на фоне перетока средств из акций.

Совокупный портфель инвестиционных инструментов на фондовом рынке состоятельных клиентов проводившего исследование банка вырос за 2025 год в 1,4 раза (+700 млрд руб.), достигнув 2,6 трлн рублей. Портфель долговых инструментов увеличился в 2,7 раза до 1,2 трлн рублей (+813 млрд руб.). Такой значительный прирост обусловлен повышенным спросом как на корпоративные, так и на государственные облигации, которые в текущих условиях рассматриваются инвесторами как инструмент со стабильной и предсказуемой доходностью. Активная фаза денежно-кредитного цикла и привлекательные ставки сделали этот класс активов основным драйвером роста всего рынка частных инвестиций.

– Большой интерес наблюдаем к фондам облигаций и смешанных инвестиций. Общий объем нашего портфеля инвестиционных инструментов на фондовом рынке увеличился на 40%, это свидетельствует о сохраняющемся интересе к фондовым инструментам. Ожидаем, что в этом году этот рост продолжится опережающими темпами, – прокомментировала старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегия» ВТБ Оксана Семененко.

По оценкам экспертов, инвестиции в России становятся более доступны для широкой аудитории. Один из показателей – рост числа частных инвесторов на Московской бирже. Их количество, по последним данным, выросло до 40 млн человек. 

Вместе с этим растет и потребность в алгоритмах, которые делают процесс проще и быстрее. По прогнозам аналитиков, в ближайшие 2-3 года 45-55% розничных клиентов банка, совершающих инвестиционные операции, будут хотя бы эпизодически использовать ИИ-подсказки при выборе инвестиционных продуктов. Для 20-30% это взаимодействие станет регулярным. Примерно 15-25% будут доверять ИИ не только подбор, но и автоматическую ребалансировку портфеля в рамках заранее согласованных параметров.

Лента новостей

16:27
Сборная Волгограда взяла серебро на первенстве ЮФО по дзюдо
16:21
«Ростелеком» провел цикл образовательных мероприятий для волгоградских школьников
15:28
«У меня там собака сдохнет»: жителей острова Сарпинский изолировала замерзшая Волга
15:01
В Волгограде ищут подрядчика для проекта парка на месте Тракторного рынка
14:19
Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
13:36
Волгоградцы впервые взяли кубок турнира «Победа в Сталинградской битве»
13:19
Волгоградцам рассказали, где можно заработать 130 тысяч
13:04
Волгоградским мамам в декрете начнут доплачивать за совместительство
12:56
Резкий рост платы за отопление в Волжском объяснили морозами и НДС
11:56
«Встречал маму с автобуса»: волгоградца сбили у остановки на новой объездной дороге
11:54
Под Волгоградом трое пассажиров пострадали в ДТП с маршруткой № 174
11:37
Водитель «МАЗ» спровоцировал смертельное ДТП на трассе под Волгоградом
11:21
Под Волгоградом двое мужчин заживо сгорели в собственных домах
11:20
Под Волгоградом двое жителей Адыгеи положили 300 тысяч в карман сотруднику ФСИН
10:58
УФАС не выявило злоупотреблений с ценами на бензин в Волгограде
10:47
В Волгограде после налёта БПЛА задерживаются два авиарейса
10:24
В Волжском оцепили место падения обломков БПЛА
10:10
Волгоградские фермеры отправили в Казахстан очередную партию моркови
10:09
Всегда на связи: ЕвроХим-ВолгаКалий расширяет зону вещания корпоративного телевидения
10:04
Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
10:03
«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга
09:53
В Камышине производитель «продлил» жизнь свинине и курятине
09:35
Полицейские задержали путешествующего по стране помощника мошенников
08:40
Котово 11 февраля осталось без отопления и воды
08:29
ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу
08:27
В Волжском жильцов поврежденного БПЛА дома эвакуируют в детсад
08:00
От больших синяков до серьезных переломов со смещением: врач-травматолог назвал самые популярные травмы в гололед
07:42
Минобороны: над Волгоградской областью уничтожили 49 беспилотников
07:17
Костоломный гололед не планирует сдавать своих позиций в Волгоградской области
06:50
Росавиация открыла небо над Волгоградом после ночной атаки БПЛА
 