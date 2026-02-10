Главное

«Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 Роскомнадзор начнет замедлять Telegram
В России приняли решение о замедлении работы мессенджера Telegram. Об этом сообщили источники РБК в IT-сфере.  Уточняется, что Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничиванию работы сервиса. Работы...
Федеральные новости
 В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе Telegram
9 февраля многие пользователи в России столкнулись с трудностями при использовании мессенджера Telegram. Примерно в полдень сервис практически перестал функционировать в некоторых северных регионах страны. По информации мониторинговых порталов, наибольшее количество...
В январе выдачи автокредитов в России выросли более чем на 14%

0
В январе 2026 года россияне получили в банках на покупку легковых машин порядка 98 млрд рублей. Как сообщают аналитики ВТБ, по сравнению с январем 2025 года объем выдач вырос на 14,5%. 

Рост объемов рынка автокредитования произошел на фоне новых регуляторных изменений. С начала 2026 года банки обязаны при рассмотрении заявок учитывать доходы клиентов только из официальных источников. Фактором увеличения продаж в денежном выражении, помимо улучшения условий по рыночным кредитам, также стал рост средней суммы кредита.

Средний «чек» в январе составил 1,3 млн рублей, за год этот показатель существенно увеличился. По данным ВТБ, на фоне господдержки и предложения субсидированных программ производителей основной спрос заемщиков фокусировался на новых машинах (около 60% от общего числа сделок), но их доля по сравнению с январем 2025 года снизилась – тогда в структуре выдач банка она превышала 70%.

18:14
Резервисты готовятся защищать Волгоградскую область от дронов ВСУСмотреть фотографииCмотреть видео
17:55
В Волгоградской области резко потеплеет до +3 градусовСмотреть фотографии
17:26
Природоохранный прокурор Илюшин спросит у волгоградцев о наболевшемСмотреть фотографии
16:36
РФС: спортшкола «Ротор» примет участие в новом сезоне ЮФЛ ЮгСмотреть фотографии
16:30
«Ощущение, что на грудь давят кирпичом»: кардиолог предостерегла волгоградцев от экстрима в морозыСмотреть фотографии
16:08
Суд в Волгограде постановил заблокировать лазейку экстремистских учений в СетиСмотреть фотографии
15:56
«Задача – выигрывать»: Бурлаченко об участии «Ротора-2» в турнире «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
15:52
Соцфонд выдал волгоградцам более 8,5 тысячи сертификатов на маткапиталСмотреть фотографии
14:56
АГМК станет следующим соперником «Ротора» на сборахСмотреть фотографии
14:26
«Оцепили подъезд и эвакуировали людей»: боеприпасы времен войны нашли на чердаке пятиэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:17
«Всё руководство уже там»: волгоградцы оказались без тепла в морозы из-за «забытой» задвижки в МКДСмотреть фотографии
14:11
Волгоградский облсуд выпустил на свободу саратовского олигарха КачуровскогоСмотреть фотографии
14:01
«Очаг распространился на все полушарие»: в Волгограде врачи спасают пациента с инсультомСмотреть фотографии
13:45
Роскомнадзор начнет замедлять TelegramСмотреть фотографии
12:53
Облздрав выплатит 55 тысяч ребенку-инвалиду за лечебное питаниеСмотреть фотографии
12:09
612 иностранцев выдворили приставы из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:58
В Волгоградской области простятся с погибшим в ДНР Павлом НестругинымСмотреть фотографии
11:54
В Волгоградской области школьники выбрали предметы для сдачи ЕГЭСмотреть фотографии
11:36
Весной уплывем? В Росводресурсах зафиксировали стремительное заполнение водохранилищ на ВолгеСмотреть фотографии
10:59
В Волгограде с 1 марта таксистов начнут «пересаживать» на российские автоСмотреть фотографии
10:59
«Шагнул с тротуара под колеса»: волгоградца насмерть задавил автобус в ТаиландеСмотреть фотографии
10:11
Водители Гремячинского ГОКа прошли курсы защитного вожденияСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде потушили банный комплекс на улице КаспийскойСмотреть фотографииCмотреть видео
10:07
На дороги Волгоградской области раскидали 5 тысяч тонн реагентовСмотреть фотографии
10:01
Тысяча потерпевших и 846 млн ущерба: в Волгограде осудят создателей финансовой пирамидыСмотреть фотографии
09:35
Волгоградцы второй день жалуются на сбои в работе TelegramСмотреть фотографии
09:25
Травматологии Ростова переполнены из-за гололедаСмотреть фотографии
09:23
Соцфонд: мошенники обманывают волгоградцев на фоне индексаций пенсийСмотреть фотографии
09:18
Топ-10 волгоградских УК с долгами за свет до 10 млн назвали энергетикиСмотреть фотографии
09:15
В Волгоградской области 3,3 тыс. учёных вовлечены в научные разработкиСмотреть фотографии
 