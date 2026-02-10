В январе выдачи автокредитов в России выросли более чем на 14%





В январе 2026 года россияне получили в банках на покупку легковых машин порядка 98 млрд рублей. Как сообщают аналитики ВТБ, по сравнению с январем 2025 года объем выдач вырос на 14,5%.

Рост объемов рынка автокредитования произошел на фоне новых регуляторных изменений. С начала 2026 года банки обязаны при рассмотрении заявок учитывать доходы клиентов только из официальных источников. Фактором увеличения продаж в денежном выражении, помимо улучшения условий по рыночным кредитам, также стал рост средней суммы кредита.

Средний «чек» в январе составил 1,3 млн рублей, за год этот показатель существенно увеличился. По данным ВТБ, на фоне господдержки и предложения субсидированных программ производителей основной спрос заемщиков фокусировался на новых машинах (около 60% от общего числа сделок), но их доля по сравнению с январем 2025 года снизилась – тогда в структуре выдач банка она превышала 70%.