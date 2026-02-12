Главное

ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

От больших синяков до серьезных переломов со смещением: врач-травматолог назвал самые популярные травмы в гололед

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Энергетики обеспечили мощностью развитие одного из крупнейших медцентров Волгограда

Компания «Россети Юг» предоставила 3,5 МВт дополнительной мощности клинической больнице скорой помощи на юге Волгограда. После реконструкции здесь начнет работу современный многопрофильный медицинский центр, который будет обслуживать не только жителей Волгоградской области, но и экстренных пациентов из соседних регионов – Калмыкии, Ростовской и Астраханской областей.

Чтобы обеспечить надежное электроснабжение новых операционных и реанимационных блоков, функционирование энергоемких приборов – томографов и рентген-аппаратов, специалисты проложили более 3 км кабельных линий электропередачи и установили три трансформаторные подстанции, оснащенные современным российским оборудованием.

Больница №15 является опорной клиникой Волгоградской области по оказанию экстренной медицинской помощи. Планируется, что после завершения реконструкции и дооснащения лечебное учреждение получит статус регионального сосудистого центра.

Таким образом «Россети» содействуют решению задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» во всех регионах присутствия. Ранее в этом году энергетики обеспечили мощностью строящийся онкоцентр в Перми, который станет одним из крупнейших в стране.

