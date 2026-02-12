



Компания «Россети Юг» предоставила 3,5 МВт дополнительной мощности клинической больнице скорой помощи на юге Волгограда. После реконструкции здесь начнет работу современный многопрофильный медицинский центр, который будет обслуживать не только жителей Волгоградской области, но и экстренных пациентов из соседних регионов – Калмыкии, Ростовской и Астраханской областей.

Чтобы обеспечить надежное электроснабжение новых операционных и реанимационных блоков, функционирование энергоемких приборов – томографов и рентген-аппаратов, специалисты проложили более 3 км кабельных линий электропередачи и установили три трансформаторные подстанции, оснащенные современным российским оборудованием.

Больница №15 является опорной клиникой Волгоградской области по оказанию экстренной медицинской помощи. Планируется, что после завершения реконструкции и дооснащения лечебное учреждение получит статус регионального сосудистого центра.

Таким образом «Россети» содействуют решению задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» во всех регионах присутствия. Ранее в этом году энергетики обеспечили мощностью строящийся онкоцентр в Перми, который станет одним из крупнейших в стране.