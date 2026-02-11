



В России с 1 января 2026 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс. О ключевых новшествах для физических лиц, декларировании доходов и получении налоговых вычетов волгоградцам подробно рассказала заместитель руководителя регионального УФНС России Ольга Зинина.

– Начнём с того, что несмотря на ряд нововведений в налоговом законодательстве, в 2026 году продолжает действовать прогрессивная шкала НДФЛ: чем выше доход, тем выше ставка налога - от 13% до 22%. Зато появились новые льготы. К примеру, семейная налоговая выплата («кешбэк»), когда можно вернуть 7% от уплаченного за предыдущий год НДФЛ (при ставке 13%), если в семье двое и более детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении); если за предыдущий год уплачен НДФЛ по ставке 13%; если среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе, – рассказывает Ольга Зинина. – Обращаю внимание, что выплата назначается и производится территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации каждому работающему родителю по заявлению, если нет долгов по алиментам и с доходов уплачен НДФЛ.

Кроме того, в 2026 году, сообщает замруководителя УФНС России по Волгоградской области, произошло повышение необлагаемого лимита материальной помощи при рождении ребёнка с 50 тыс. руб. до 1 млн рублей. Работодатель самостоятельно определяет размер такой выплаты.

Новое в налоговых вычетах

Ольга Зинина:

– Что касается налоговых вычетов, то с 1 января 2025 года действует стандартный социальный вычет на прохождение норм ГТО (налогооблагаемая база уменьшается на 18 тыс. рублей). Теперь его условия расширены - помимо диспансеризации учитывается прохождение профилактического медосмотра. С января 2026 года социальный вычет на физкультурно-оздоровительные услуги, так называемый вычет на фитнес, теперь можно получить за своих родителей-пенсионеров. Ранее вычетом могли воспользоваться налогоплательщики, оплатившие фитнес-услуги только за себя и своих несовершеннолетних детей.

Следующий ряд изменений касается инвестиционной деятельности физического лица.

Ольга Зинина:

– Это вычеты по договорам долгосрочных сбережений граждан, или вычеты на ДСГ. До сих пор существовало так называемое возрастное условие: для применения вычета должно пройти от 5 до 10 лет от заключения договора до момента, когда возникает право на обращение физлица за назначением выплаты по достижении соответствующего возраста. Ранее предпенсионерам в налоговом вычете отказывали. Теперь эту норму законодатель поменял. Временной период отсчитывается не до даты достижения возраста, а до даты фактического обращения физлица за выплатами. Важно то, что эта норма распространяется и на прошлые периоды. И те, кому ранее отказали в вычете за 2024 год, вправе будут повторно заявить о нем заново по налоговой декларации.

Кроме того, законодатель внес изменения, касающиеся налоговых вычетов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения. Ранее такие вычеты относились к социальным и ограничивались суммой 150 тыс. рублей. Теперь они переквалифицированы в вычеты на ДСГ и их лимит увеличился до 400 тыс. рублей.

Изменения в процедуре получения вычетов

С каждым годом порядок получения вычетов становится проще и удобнее. В первую очередь, уточняет замруководителя волгоградского УФНС России, это минимизация подтверждающих документов для социальных вычетов на лечение, обучение, фитнес, страхование:

– Теперь не нужно собирать договора, чеки, достаточно получить в организации, оказывающей услуги, справку об оплате услуг по установленной форме и заполнить декларацию 3-НДФЛ любым удобным способом. Самый быстрый и удобный способ в режиме онлайн через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России – в этом случае декларация подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью. Также декларацию можно представить через отделение МФЦ или лично в налоговый орган по месту жительства.

Кроме того, отдельные виды вычетов теперь оформляются в автоматическом режиме – без подачи декларации, в упрощенном порядке.

Ольга Зинина:

– Налоговый орган рассчитывает отдельные вычеты на основании сведений, полученных от банков, медучреждений, образовательных организаций и т. д. В 2026 году в упрощённом порядке можно получить: имущественный вычет при покупке жилья (если сделка зарегистрирована через Росреестр и банк передал сведения в ФНС); социальный вычет на обучение (при наличии договора с организацией, передающей данные в налоговую); социальный вычет на лечение (если медучреждение подключено к электронному документообороту с ФНС); инвестиционный вычет по ИИС (если брокер передал сведения о взносах и доходах); вычет по ДСГ (при условии, что страховая организация или НПФ передали сведения о взносах и доходах); вычет за физкультурно-оздоровительные услуги (при наличии переданных сведений в налоговый орган и включении субъектов физической культуры в реестр Минспорта).

Как налогоплательщику воспользоваться автовычетом

Чтобы заявить право на вычет в упрощенном порядке, по словам Ольги Зининой, нужно убедиться, что поставщик услуг участвует в программе автовычетов; при заключении договора указать свой ИНН – это свяжет данные о расходах с вашим налоговым аккаунтом; проверить уведомление о вычете в личном кабинете на сайте ФНС (раздел «Сообщения» или «Вычеты в упрощенном порядке»). При наличии предзаполненного заявления необходимо указать реквизиты счета для возврата налога и направить его в налоговый орган.

Ольга Зинина:

– Если вычет не появился, обратиться к поставщику услуг – возможно, данные ещё не переданы.

Изменения при продаже недвижимости

Ольга Зинина:

– С 2026 года действуют три уточнения. Первое: минимальный срок владения для освобождения от НДФЛ должен быть непрерывным –5 лет в общем случае и 3 года для отдельных ситуаций. Второе, расширены льготы для многодетных семей, они распространяются на семьи с детьми, признанными недееспособными по решению суда (независимо от возраста). Льгота сохраняется, если второй ребёнок родился после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года. Третье, при сравнении старого и нового жилья учитывается не только площадь, но и кадастровая стоимость.

Кто обязан подавать декларацию 3 НДФЛ в 2026 году

Ольга Зинина:

– Декларацию должны представить граждане, продавшие имущество, находившееся в собственности гражданина менее минимального срока владения (3 года или 5 лет); получившие в дар недвижимость не от близких родственников; сдающие имущество в аренду; от выигрыша в лотерею, не превышающем 15 тыс. руб.; получившие доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации. Также, задекларировать доходы обязаны индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и иные лица в предусмотренных законом случаях.

Сроки подачи 3 НДФЛ за 2025 год и уплаты налога

Ольга Зинина:

– Подать декларацию 3 НДФЛ за 2025 год необходимо не позднее 30 апреля 2026 года. Уплатить исчисленный в декларации НДФЛ - не позднее 15 июля 2026 года. Несвоевременное декларирование и неуплата налога в срок предусматривает начисление штрафных санкций и пени.

Как грамотно организовать взаимодействие с налоговой службой

В первую очередь получите доступ и станьте активным пользователем «Личного кабинета налогоплательщика». С его помощью вы сможете:

- отслеживать информацию о доходах;

- контролировать данные об имуществе и его выбытии;

- представлять декларацию, если на вас лежит обязанность её подачи;

- заявлять налоговые вычеты.

Также в личном кабинете отражена информация о возможности получения вычетов в упрощенном порядке.

Ольга Зинина:

– Храните подтверждающие документы. Сохраняйте чеки, договоры, справки и иные документы о доходах и расходах. Всё это может понадобиться, чтобы подтвердить доходы и обосновать право на вычеты. В завершении напомню о важности соблюдения сроков представления декларации (не позднее 30 апреля) и уплаты налога (не позднее15 июля). Еще обращаю внимание, что в последнее время значительно увеличилось количество мошенников, которые обещают помочь с оформлением налоговых вычетов, в том числе нового вычета для семей с детьми (семейной выплаты). Чтобы не попасть в ловушку, пользуйтесь исключительно личным кабинетом налогоплательщика. Ни с кем не делитесь паролями и электронной подписью - это ключ к вашей безопасности! Эти простые правила помогут вам избежать ошибок и использовать все доступные льготы. При возникновении вопросов можно обратиться в налоговый орган через личный кабинет или непосредственно в налоговый орган.