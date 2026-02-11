Главное

«Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне

Актуально

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

Федеральные новости

Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Федеральные новости
 В Госдуме предложили отменить обязательную прописку
Депутаты Госдумы разработали законопроект, предусматривающий отмену обязательной прописки граждан и предоставление права на добровольную регистрацию. Как сообщили в ТАСС, инициатором законопроекта стал вице-спикер Владислав Даванков.  Изменения могут коснуться...
Общество

В Волжском оцепили место падения обломков БПЛА

Общество 11.02.2026 10:24
0
11.02.2026 10:24


Оперативные службы работают на месте падения обломков БПЛА в Волжском Волгоградской области, территория оцеплена. 

- С целью обследования территории и фиксации произошедшего в настоящее время ограничен доступ на близлежащую территорию, в том числе МДОУ «Детский сад № 48 «Ягодка», - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ в Волжском повреждено остекление одной из квартир на четвертом этаже дома на улице Карбышева, 75. Осколки попали на территорию соседнего детсада «Ягодка». Сегодня он принимать детей не будет.

- На период проведения проверочных мероприятий организовано посещение воспитанниками указанного дошкольного образовательного учреждения МДОУ «Детский сад №89 «Огонёк». Ход и результаты проводимых проверочных мероприятий взяты прокуратурой на контроль, - добавила Черединина.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор города Волжского Виталий Орлов.

Напомним, что по данным Минобороны РФ над Волгоградской областью минувшей ночью было сбито 49 БПЛА. Пострадавших нет.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.02.2026 10:47
Общество 11.02.2026 10:47
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2026 10:24
Общество 11.02.2026 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2026 10:10
Общество 11.02.2026 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2026 10:09 Реклама
Общество 11.02.2026 10:09 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.02.2026 10:03
Общество 11.02.2026 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2026 09:53
Общество 11.02.2026 09:53
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2026 09:35
Общество 11.02.2026 09:35
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2026 08:29
Общество 11.02.2026 08:29
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2026 08:27
Общество 11.02.2026 08:27
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2026 08:00
Общество 11.02.2026 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2026 07:17
Общество 11.02.2026 07:17
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2026 06:50
Общество 11.02.2026 06:50
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2026 06:30
Общество 11.02.2026 06:30
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2026 21:40
Общество 10.02.2026 21:40
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2026 21:19
Общество 10.02.2026 21:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:37
Водитель «МАЗ» спровоцировал смертельное ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:21
Под Волгоградом двое мужчин заживо сгорели в собственных домахСмотреть фотографии
11:20
Под Волгоградом двое жителей Адыгеи положили 300 тысяч в карман сотруднику ФСИНСмотреть фотографии
10:58
УФАС не выявило злоупотреблений с ценами на бензин в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:47
В Волгограде после налёта БПЛА задерживаются два авиарейсаСмотреть фотографии
10:24
В Волжском оцепили место падения обломков БПЛАСмотреть фотографии
10:10
Волгоградские фермеры отправили в Казахстан очередную партию морковиСмотреть фотографии
10:09
Всегда на связи: ЕвроХим-ВолгаКалий расширяет зону вещания корпоративного телевиденияСмотреть фотографии
10:04
Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СКСмотреть фотографии
10:03
«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать ВолгаСмотреть фотографии
09:53
В Камышине производитель «продлил» жизнь свинине и курятинеСмотреть фотографии
09:35
Полицейские задержали путешествующего по стране помощника мошенниковСмотреть фотографии
08:40
Котово 11 февраля осталось без отопления и водыСмотреть фотографии
08:29
ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часуСмотреть фотографии
08:27
В Волжском жильцов поврежденного БПЛА дома эвакуируют в детсадСмотреть фотографии
08:00
От больших синяков до серьезных переломов со смещением: врач-травматолог назвал самые популярные травмы в гололедСмотреть фотографии
07:42
Минобороны: над Волгоградской областью уничтожили 49 беспилотниковСмотреть фотографии
07:17
Костоломный гололед не планирует сдавать своих позиций в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:50
Росавиация открыла небо над Волгоградом после ночной атаки БПЛАСмотреть фотографии
06:30
В Волгограде отменили режим беспилотной опасности после массированной атаки БПЛАСмотреть фотографии
06:09
В Волжском атаковавшие регион БПЛА попали в жилой дом и на территорию детского садаСмотреть фотографии
21:40
Гигантские варежки связали в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:19
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
21:00
В Советском районе Волгограда реконструируют улицу ради велодорожки и мотеляСмотреть фотографии
20:31
«Дешевыми точно не будут»: производитель рассказал, сколько будут стоить в Волгограде тюльпаны на 8 МартаСмотреть фотографии
19:58
В Госдуме предложили отменить обязательную пропискуСмотреть фотографии
19:31
Надпись «Сталин» и три барельефа вошли в список охраняемых в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:00
Матч памяти погибшего на СВО Алексея Сигитова провели ватерполисты ВолгоградаСмотреть фотографии
18:14
Резервисты готовятся защищать Волгоградскую область от дронов ВСУСмотреть фотографииCмотреть видео
17:55
В Волгоградской области резко потеплеет до +3 градусовСмотреть фотографии
 