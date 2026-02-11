В Волжском оцепили место падения обломков БПЛА

Оперативные службы работают на месте падения обломков БПЛА в Волжском Волгоградской области, территория оцеплена.

- С целью обследования территории и фиксации произошедшего в настоящее время ограничен доступ на близлежащую территорию, в том числе МДОУ «Детский сад № 48 «Ягодка», - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ в Волжском повреждено остекление одной из квартир на четвертом этаже дома на улице Карбышева, 75. Осколки попали на территорию соседнего детсада «Ягодка». Сегодня он принимать детей не будет.

- На период проведения проверочных мероприятий организовано посещение воспитанниками указанного дошкольного образовательного учреждения МДОУ «Детский сад №89 «Огонёк». Ход и результаты проводимых проверочных мероприятий взяты прокуратурой на контроль, - добавила Черединина.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор города Волжского Виталий Орлов.

Напомним, что по данным Минобороны РФ над Волгоградской областью минувшей ночью было сбито 49 БПЛА. Пострадавших нет.

Фото из архива V102.RU

