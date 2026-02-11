



Ученики школы №25 на острове Сарпинский Волгограда будут учиться дистанционно до 16 февраля. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.

Причиной стала сложная ледовая обстановка на Волге. Во льдах сегодня, 11 февраля, застрял пассажирский теплоход, следовавший от Руднева до Сарпинского, который так и не смог причалить к понтонам.

Напомним, с сегодняшнего дня речной маршрут будет временно изменен. Теплоходы будут отправляться с 13-го причала речного вокзала в Центральном районе Волгограда до временной пристани напротив района Тулака.