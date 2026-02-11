В Волгограде после налёта БПЛА задерживаются два авиарейса





11 февраля в Волгограде на фоне ночной атаки беспилотников ВСУ и ограничений на использование воздушного пространства региона гражданской авиацией произошёл сбой в работе аэропорта. На текущий момент смещено время прилёта и отправления двух авиарейсов.

Согласно данным электронного табло, с 9:45 на 12:15 отложен прилёт рейса № DP 6965 авиакомпании «Победа». На два часа также был сдвинут и вылет рейса № DP 6966 этой же компании в обратном направлении с 10:30 на 12:35.

Отметим, как ранее сообщала редакция, в ночь с 10 на 11 февраля Волгоградская область подверглась террористическому удару беспилотников ВСУ. По информации Минобороны, над регионом были сбиты 49 БПЛА. С 22:02 10 февраля без малого 8 часов для волгоградского аэропорта действовал запрет Росавиации на приём и отправление гражданских самолётов.

Фото из архива ИА «Высота 102»