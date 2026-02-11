Главное

ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
В Госжилнадзоре назвали волгоградцам признаки фейковых платежек

11.02.2026 16:34


В Госжилинспекции Волгоградской области рассказали, как отличить настоящую платежную квитанцию от фальшивой. В частности, в каждом платежном документе для удобства оплаты обязательно размещены QR-коды.

Однако потребителям нужно быть внимательнее при оплате платежных документов, поскольку поддельные QR-коды применяют мошенники, когда поддельный QR-код направляет на фальшивый сайт. При этом платежные документы могут выглядеть идентично настоящим.

Поэтому потребителям следует проверять информацию для оплаты, размещенную в платежном документе, сравнивая ее с платежным документом предыдущего периода. Необходимо обращать внимание на реквизиты для оплаты, счета и наименование банка. Если при переходе по QR-коду вы попадаете на ресурс, который кажется подозрительным, рекомендуется покинуть сайт и проверить информацию на официальном сайте того исполнителя, которому вы вносите платеж, добавили в органе исполнительной власти.


