В Госжилнадзоре назвали волгоградцам признаки фейковых платежек

В Госжилинспекции Волгоградской области рассказали, как отличить настоящую платежную квитанцию от фальшивой. В частности, в каждом платежном документе для удобства оплаты обязательно размещены QR-коды.

Однако потребителям нужно быть внимательнее при оплате платежных документов, поскольку поддельные QR-коды применяют мошенники, когда поддельный QR-код направляет на фальшивый сайт. При этом платежные документы могут выглядеть идентично настоящим.

Поэтому потребителям следует проверять информацию для оплаты, размещенную в платежном документе, сравнивая ее с платежным документом предыдущего периода. Необходимо обращать внимание на реквизиты для оплаты, счета и наименование банка. Если при переходе по QR-коду вы попадаете на ресурс, который кажется подозрительным, рекомендуется покинуть сайт и проверить информацию на официальном сайте того исполнителя, которому вы вносите платеж, добавили в органе исполнительной власти.