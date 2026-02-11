Под Волгоградом трое пассажиров пострадали в ДТП с маршруткой № 174





10 февраля в Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием маршрутки № 174. Водитель микроавтобуса, выезжая на съезд к мосту через Волгу, не смог совладать с машиной на обледеневшей дороге.

- В 12:20 водитель не справился с управлением автобусом и напротив дома № 56 по ул. Первомайская х. Бобры наехал на металлическое ограждение, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате аварии пострадали сразу трое пассажиров, находившихся в салоне транспортного средства.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области