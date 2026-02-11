Жители Котово замерзают из-за повторной аварии

В Котово Волгоградской области продолжают устранять последствия уже второй за сегодня, 11 февраля, аварии на теплотрассе. По данным районных властей, утром 11 февраля была обнаружена утечка около дома №88 по ул. Коммунистическая. Через несколько часов власти отчитались об устранении аварии и заполнении системы, однако радость жителей была недолгой. Стало известно о повторном порыве. Для ликвидации аварийной ситуации понадобилась замена двух задвижек – к работам приступила аварийная бригада.

Напомним, сегодня стало известно о том, что 13 МКД, детский сад, поликлиника и почтовое отделение остались без тепла из-за порыва на теплотрассе. Также в городе проблемы с водой. На водоводе Филино-Котово зафиксировано падение давление. Причину искали несколько часов. И вот власти сообщили, что на водоводе были выявлены две утечки. Повреждения обнаружены на старом участке трубопровода в 12,5 км от Котово (в районе СПН-2).

- Сейчас специалисты уже занимаются решением проблемы. Ведется расчистка подъездных путей, чтобы тяжелая техника могла беспрепятственно добраться к месту порыва. Производится подготовка сил и средств, необходимых для ликвидации утечек, - заявили в администрации, где пообещали организовать подвоз воды для жителей.