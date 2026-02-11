Главное

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Жители Котово замерзают из-за повторной аварии

В Котово Волгоградской области продолжают устранять последствия уже второй за сегодня, 11 февраля, аварии на теплотрассе. По данным районных властей, утром 11 февраля была обнаружена утечка  около дома №88 по ул. Коммунистическая. Через несколько часов власти отчитались об  устранении аварии и заполнении системы, однако радость жителей была недолгой. Стало известно о повторном порыве. Для ликвидации аварийной ситуации понадобилась замена двух задвижек – к работам приступила аварийная бригада. 

Напомним, сегодня стало известно о том, что 13 МКД, детский сад, поликлиника и почтовое отделение остались без тепла из-за порыва на теплотрассе. Также в городе проблемы с водой. На водоводе Филино-Котово зафиксировано падение давление. Причину искали несколько часов. И вот власти сообщили, что на водоводе были выявлены две утечки. Повреждения обнаружены на старом участке трубопровода в 12,5 км от Котово (в районе СПН-2).

- Сейчас специалисты уже занимаются решением проблемы. Ведется расчистка подъездных путей, чтобы тяжелая техника могла беспрепятственно добраться к месту порыва. Производится подготовка сил и средств, необходимых для ликвидации утечек, - заявили в администрации, где пообещали организовать подвоз воды для жителей.

Тем временем котовчане сообщают о стремительно остывающих батареях в квартирах. При включенных обогревателях температура в комнатах едва дотягивает до +15. Также начинает исчезать вода в некоторых МКД. В частном секторе воды нет уже около недели. 

Фото Общественный контроль города Котово t.me

20:03
Росстат зафиксировал новый виток подорожания бензина в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:42
Волгоградцев успокоили: повышения тарифов на услуги УК не будетСмотреть фотографии
19:23
Новые льготы и автовычеты: волгоградцам рассказали об изменениях в налоговом законодательствеСмотреть фотографии
18:46
В пойме под Волгоградом построят 38 водопропускных сооружений за 2,4 млрд рублейСмотреть фотографии
18:11
Волгоградцы сняли на видео спасение теплохода, застрявшего во льдах у СарпинскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:56
В Волгограде детсад выплатит 50 тыс. рублей за травму головы у ребенкаСмотреть фотографии
17:34
«Повесили замок и ушли»: в Волжском жильцы МКД ищут спасения от кипящего в подвале болотаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:17
Школьников на острове Сарпинский перевели на дистант из-за замерзшей ВолгиСмотреть фотографии
16:52
Волгоградец изуродовал подруге лицо молотком: раздробил челюстьСмотреть фотографии
16:45
Жители Котово замерзают из-за повторной аварииСмотреть фотографии
16:34
В Госжилнадзоре назвали волгоградцам признаки фейковых платежекСмотреть фотографии
16:27
Сборная Волгограда взяла серебро на первенстве ЮФО по дзюдоСмотреть фотографии
16:21
«Ростелеком» провел цикл образовательных мероприятий для волгоградских школьниковСмотреть фотографии
15:28
«У меня там собака сдохнет»: жителей острова Сарпинский изолировала замерзшая ВолгаСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде ищут подрядчика для проекта парка на месте Тракторного рынкаСмотреть фотографии
14:19
Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбуСмотреть фотографии
13:36
Волгоградцы впервые взяли кубок турнира «Победа в Сталинградской битве»Смотреть фотографии
13:19
Волгоградцам рассказали, где можно заработать 130 тысячСмотреть фотографии
13:04
Волгоградским мамам в декрете начнут доплачивать за совместительствоСмотреть фотографии
12:56
Резкий рост платы за отопление в Волжском объяснили морозами и НДССмотреть фотографии
11:56
«Встречал маму с автобуса»: волгоградца сбили у остановки на новой объездной дорогеСмотреть фотографии
11:54
Под Волгоградом трое пассажиров пострадали в ДТП с маршруткой № 174Смотреть фотографии
11:37
Водитель «МАЗ» спровоцировал смертельное ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:21
Под Волгоградом двое мужчин заживо сгорели в собственных домахСмотреть фотографии
11:20
Под Волгоградом двое жителей Адыгеи положили 300 тысяч в карман сотруднику ФСИНСмотреть фотографии
10:58
УФАС не выявило злоупотреблений с ценами на бензин в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:47
В Волгограде после налёта БПЛА задерживаются два авиарейсаСмотреть фотографии
10:24
В Волжском оцепили место падения обломков БПЛАСмотреть фотографии
10:10
Волгоградские фермеры отправили в Казахстан очередную партию морковиСмотреть фотографии
10:09
Всегда на связи: ЕвроХим-ВолгаКалий расширяет зону вещания корпоративного телевиденияСмотреть фотографии
 