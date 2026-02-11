Главное

ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Волгоградцы впервые взяли кубок турнира «Победа в Сталинградской битве»

На площадке спорткомплекса «Альянс-Баскет» в Ворошиловском районе Волгограда состоялись традиционные соревнования по волейболу среди мужских команд «Победа в Сталинградской битве». Турнир, посвящённый 83-й годовщине победы советских воинов, прошёл в юбилейный, 10-й раз. 

В этом году борьбу за медали вели 8 команд: волгоградские «Облфин» и «Кристалл», «МСК-Волжский», «Воронеж», «Калмыкия» из Элисты, «Ставрополь», а также две саратовские команды – «Магистраль» и «Крылья Саратова».

По регламенту команды сначала соревновались на групповом этапе, разделённые на две группы. По две лучшие команды из каждой группы пробились в следующую стадию. В полуфиналах «Облфин» всухую переиграл «МСК-Волжский», а «Воронеж» одолел «Кристалл» в четырёх партиях – 3:1.

В финале волгоградская команда «Облфин» огорчила гостей из Воронежа. Первую партию взяли воронежцы, но хозяев такой расклад не устроил: они перехватили инициативу и праздновали волевую победу – 3:1. Впервые в истории турнира его победителем стала местная команда.


Турнир по одному разу покорялся командам из Волгодонска, Волжского, Борисоглебска и Воронежа. Однако безусловным рекордсменом остаётся Саратов – его представители поднимали кубок над головой целых пять раз.

Серебро досталось команде из Воронежа, а замкнул призовую тройку коллектив «МСК Волжский».


Лучшими на турнире стали:

Лучший нападающий – Евгений Жихарев («Воронеж»).

Лучший блокирующий – Владимир Михайловский («МСК Волжский»).

Лучший связующий – Иван Сарычев («Облфин»).

Лучший защитник – Максим Елауркин («Облфин»).

Лучший игрок турнира – Валерий Дурнин («Облфин»).

Победители соревнований получили кубки, дипломы и медали. На торжественной церемонии награждения присутствовали первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев и председатель областного комитета физической культуры и спорта Ирина Муравьёва. Они поздравили участников и вручили награды.

Как мы сообщали ранее, в истории турнира откроется новая глава: впервые будут проведены соревнования среди женских команд. Они пройдут там же, в волгоградском спорткомплексе «Альянс-Баскет» с 13 по 15 февраля.

Фото, текст: Александр Веселовский

