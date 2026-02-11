



На площадке спорткомплекса «Альянс-Баскет» в Ворошиловском районе Волгограда состоялись традиционные соревнования по волейболу среди мужских команд «Победа в Сталинградской битве». Турнир, посвящённый 83-й годовщине победы советских воинов, прошёл в юбилейный, 10-й раз.

В этом году борьбу за медали вели 8 команд: волгоградские «Облфин» и «Кристалл», «МСК-Волжский», «Воронеж», «Калмыкия» из Элисты, «Ставрополь», а также две саратовские команды – «Магистраль» и «Крылья Саратова».

По регламенту команды сначала соревновались на групповом этапе, разделённые на две группы. По две лучшие команды из каждой группы пробились в следующую стадию. В полуфиналах «Облфин» всухую переиграл «МСК-Волжский», а «Воронеж» одолел «Кристалл» в четырёх партиях – 3:1.

В финале волгоградская команда «Облфин» огорчила гостей из Воронежа. Первую партию взяли воронежцы, но хозяев такой расклад не устроил: они перехватили инициативу и праздновали волевую победу – 3:1. Впервые в истории турнира его победителем стала местная команда.





Турнир по одному разу покорялся командам из Волгодонска, Волжского, Борисоглебска и Воронежа. Однако безусловным рекордсменом остаётся Саратов – его представители поднимали кубок над головой целых пять раз.

Серебро досталось команде из Воронежа, а замкнул призовую тройку коллектив «МСК Волжский».





Лучшими на турнире стали:

Лучший нападающий – Евгений Жихарев («Воронеж»).

Лучший блокирующий – Владимир Михайловский («МСК Волжский»).

Лучший связующий – Иван Сарычев («Облфин»).

Лучший защитник – Максим Елауркин («Облфин»).

Лучший игрок турнира – Валерий Дурнин («Облфин»).

Победители соревнований получили кубки, дипломы и медали. На торжественной церемонии награждения присутствовали первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев и председатель областного комитета физической культуры и спорта Ирина Муравьёва. Они поздравили участников и вручили награды.

Как мы сообщали ранее, в истории турнира откроется новая глава: впервые будут проведены соревнования среди женских команд. Они пройдут там же, в волгоградском спорткомплексе «Альянс-Баскет» с 13 по 15 февраля.

Фото, текст: Александр Веселовский