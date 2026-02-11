Главное

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Резкий рост платы за отопление в Волжском объяснили морозами и НДС

Общество 11.02.2026 12:56
0
11.02.2026 12:56


Встреча жителей Волжского Волгоградской области с представителями ресурсоснабжающей организации и чиновниками состоялась сегодня, 11 февраля. Поводом стали увеличившиеся порой в разы суммы за отопление, которые начислили жителям за январь 2026 года. 

Напомним, Волжский с 1 января 2026 года перешел на новую систему оплаты за отопление. Теперь волжане, как и жители Волгограда и Камышина, будут оплачивать эту услугу по схеме 1/7, то есть в течение холодных месяцев. Ранее за отопление горожане платили по схеме 1/12 – то есть небольшими частями в течение всего года.

Тем не менее не все жители спокойно отнеслись к новым цифрам в квитанциях. В связи с этим власти города решили в режиме живого общения ответить на все вопросы волжан, которые в эмоциональной форме были адресованы спикерам – руководителю ООО «Волжские тепловые сети» Михаилу Кубанцеву и представителям администрации города  

- За двухкомнатную квартиру было 3,1 тысячи, сейчас – 5,1 тысяча. Объясните, почему так много? – выступил один из жителей. 

Отопление выросло в 2,5 раза, я не смогу столько заплатить, - заявила другая женщина.

Михаил Кубанцев назвал две главные причины такого роста платы за отопление – это морозы и повышение НДС.

- Если в 2025 года средняя температура января была +0,3 градуса, то в этом году -7,2 градуса. Соответственно, понадобилось больше ресурса для отопления домов. К тому же изменился тариф на 1,7% в связи с ростом НДС.  Если в феврале морозы будут не такими сильными, соответственно, в марте суммы в платежках будут меньше, - заявил он.   

Руководитель ООО «Волжские тепловые сети» напомнил при этом, что в теплые месяцы года плата за отопление начисляться не будет. К тому же у жителей есть возможность оплатить услугу в рассрочку. Волжане сами могут выбрать, на сколько месяцев разбить оплату за отопление. Такое право у жителей сохранится до 1 января 2027 года, чтобы горожане смогли адаптироваться к новой системе оплаты. Однако уже со следующего года рассрочка аннулируется. 

Всего в администрацию и «Волжские тепловые сети» с начала этого года поступило около 280 жалоб жителей на завышенные суммы в квитанциях. По словам Михаила Кубанцева, по 186 из них будет проведена корректировка. Также он пообещал, что перерасчет сделают жителям, в чьем жилище было зафиксировано менее 17 градусов тепла, а в угловых квартирах – менее 20. Такие ситуации могли возникнуть из-за временного сбоя в подаче тепла в старую часть города, которая произошла в Волжском несколько дней назад, однако, как утверждали власти, была оперативно исправлена. 

Михаил Кубанцев также прокомментировал ситуацию с домом №161 по улице Карбышева, жителей которых «уложили на лопатки» квитанции с повысившимися в несколько раз суммами за январское отопление. Руководитель «Волжских тепловых сетей» пояснил, что это произошло из-за неправильно поданных показаний индивидуальных приборов отопления, установленных в квартирах жителей нового дома. Михаил Кубанцев пообещал, что им будет сделан перерасчет, а также проведено обучение, как правильно передавать показания. 

Также представитель ресурсоснабжающей организации пояснил, что суммы в платежках за отопление для жителей старой части города, где большинство домов не оборудованы общедомовыми приборами учета, будут одинаковыми во все холодные месяцы, так как плата для таких домов рассчитывается, исходя из норматива. 

Пришедшим на встречу волжанам напомнили, что жители могут оформить субсидию на оплату коммунальных услуг. Такое право есть у горожан, которые тратят на ЖКУ более 22% совокупного дохода. По словам директора ГКУ «Центр социальной защиты населения по городу Волжскому» Натальи Ергиной, размер субсидий рассчитывается индивидуально и может составлять «от трех рублей до пяти тысяч» в зависимости от начислений за жилищно-коммунальные услуги. 

Однако многие волжане расходились после встречи недовольными. Горожане уже подсчитали, что, если им будут начислять такие же суммы, как в январе, они намного превысят те, которые люди платили в течение года равными долями. 

Фото сгенерировано ИИ

