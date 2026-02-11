Главное

ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

Актуально

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

Федеральные новости

Федеральные новости
 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Общество

Волгоградским мамам в декрете начнут доплачивать за совместительство

Общество 11.02.2026 13:04
0
11.02.2026 13:04


В 2026 году Минтруд планирует изменить правила расчёта декретных выплат. По информации «Парламентской газеты», в ведомстве хотят устранить несправедливость, из-за которой мамы, работающие по совместительству в нескольких организациях, получали средства лишь от одного работодателя. Соответствующее заявление сделал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, выступая перед депутатами Госдумы.

Отметим, парламентарии уверены, что доработанный порядок позволит восстановить права молодых мам. Для новых правил расчёта пособия по уходу за детьми до полутора лет будет действовать лишь одно ограничение – назначенные выплаты не смогут превышать 83 тысяч рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.02.2026 15:28
Общество 11.02.2026 15:28
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2026 15:01
Общество 11.02.2026 15:01
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2026 13:19
Общество 11.02.2026 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2026 13:04
Общество 11.02.2026 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2026 12:56
Общество 11.02.2026 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2026 10:47
Общество 11.02.2026 10:47
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2026 10:24
Общество 11.02.2026 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2026 10:10
Общество 11.02.2026 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2026 10:09 Реклама
Общество 11.02.2026 10:09 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.02.2026 09:53
Общество 11.02.2026 09:53
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2026 09:35
Общество 11.02.2026 09:35
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2026 08:27
Общество 11.02.2026 08:27
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2026 08:00
Общество 11.02.2026 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2026 07:17
Общество 11.02.2026 07:17
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2026 06:50
Общество 11.02.2026 06:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:27
Сборная Волгограда взяла серебро на первенстве ЮФО по дзюдоСмотреть фотографии
16:21
«Ростелеком» провел цикл образовательных мероприятий для волгоградских школьниковСмотреть фотографии
15:28
«У меня там собака сдохнет»: жителей острова Сарпинский изолировала замерзшая ВолгаСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде ищут подрядчика для проекта парка на месте Тракторного рынкаСмотреть фотографии
14:19
Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбуСмотреть фотографии
13:36
Волгоградцы впервые взяли кубок турнира «Победа в Сталинградской битве»Смотреть фотографии
13:19
Волгоградцам рассказали, где можно заработать 130 тысячСмотреть фотографии
13:04
Волгоградским мамам в декрете начнут доплачивать за совместительствоСмотреть фотографии
12:56
Резкий рост платы за отопление в Волжском объяснили морозами и НДССмотреть фотографии
11:56
«Встречал маму с автобуса»: волгоградца сбили у остановки на новой объездной дорогеСмотреть фотографии
11:54
Под Волгоградом трое пассажиров пострадали в ДТП с маршруткой № 174Смотреть фотографии
11:37
Водитель «МАЗ» спровоцировал смертельное ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:21
Под Волгоградом двое мужчин заживо сгорели в собственных домахСмотреть фотографии
11:20
Под Волгоградом двое жителей Адыгеи положили 300 тысяч в карман сотруднику ФСИНСмотреть фотографии
10:58
УФАС не выявило злоупотреблений с ценами на бензин в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:47
В Волгограде после налёта БПЛА задерживаются два авиарейсаСмотреть фотографии
10:24
В Волжском оцепили место падения обломков БПЛАСмотреть фотографии
10:10
Волгоградские фермеры отправили в Казахстан очередную партию морковиСмотреть фотографии
10:09
Всегда на связи: ЕвроХим-ВолгаКалий расширяет зону вещания корпоративного телевиденияСмотреть фотографии
10:04
Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СКСмотреть фотографии
10:03
«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать ВолгаСмотреть фотографии
09:53
В Камышине производитель «продлил» жизнь свинине и курятинеСмотреть фотографии
09:35
Полицейские задержали путешествующего по стране помощника мошенниковСмотреть фотографии
08:40
Котово 11 февраля осталось без отопления и водыСмотреть фотографии
08:29
ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часуСмотреть фотографии
08:27
В Волжском жильцов поврежденного БПЛА дома эвакуируют в детсадСмотреть фотографии
08:00
От больших синяков до серьезных переломов со смещением: врач-травматолог назвал самые популярные травмы в гололедСмотреть фотографии
07:42
Минобороны: над Волгоградской областью уничтожили 49 беспилотниковСмотреть фотографии
07:17
Костоломный гололед не планирует сдавать своих позиций в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:50
Росавиация открыла небо над Волгоградом после ночной атаки БПЛАСмотреть фотографии
 