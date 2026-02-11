



В 2026 году Минтруд планирует изменить правила расчёта декретных выплат. По информации «Парламентской газеты», в ведомстве хотят устранить несправедливость, из-за которой мамы, работающие по совместительству в нескольких организациях, получали средства лишь от одного работодателя. Соответствующее заявление сделал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, выступая перед депутатами Госдумы.

Отметим, парламентарии уверены, что доработанный порядок позволит восстановить права молодых мам. Для новых правил расчёта пособия по уходу за детьми до полутора лет будет действовать лишь одно ограничение – назначенные выплаты не смогут превышать 83 тысяч рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»