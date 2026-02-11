



В Суровикинском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, трагедия произошла на 134 километра федеральной трассы «Волгоград-К.Шахтинск-Луганск».

По предварительной информации, водитель «МАЗ» при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество грузовому автомобилю Volvo, двигавшемуся по главной дороге. Пытаясь уйти от столкновения, водитель Volvo съехал в правый по ходу движения кювет, где многотонный грузовик опрокинулся.

В результате аварии пассажир опрокинувшейся фуры скончался на месте.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области