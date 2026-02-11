



В Волжском жильцы многоквартирного дома №26а на ул. Кирова без малого две недели пытаются остановить жилищно-коммунальное бедствие. Ещё 30 января в доме прорвало трубу отопления в подвале. По словам собственников, они оперативно передали информацию о случившемся в УК «МЖК», однако в обслуживающей организации до сих пор не спешат с ремонтом.







- Сегодня у нас на дворе 11 февраля, а результат мы не видим. Горячей водой подвал затопило практически полностью. На вскидку, глубина уже метр-полтора. Всё парит и идёт на лестничные площадки. У нас на первом этаже щитовая, так она вся покрылась конденсатом. В подъезде начинает коротить осветительные приборы. Боимся, как бы дом не загорелся, - рассказала журналистам жительница дома Ольга Храмова.

По словам собственницы, ежедневно жильцы держат связь с обслуживающей организацией, однако в ответ пока слышат лишь обещания о помощи.

- Нас постоянно кормят завтраками. То сегодня обещают починить, то завтра. В результате прошло уже 12 дней, а ничего не меняется, - продолжила волжанка.

Женщина сетует, что все эти годы они с соседями старались беречь общедомовое имущество, не допускали порчи стен, где-то сами немного подкрашивали убранство подъездов, помогали УК с уборкой. Но сейчас все их усилия пошли прахом.

- За эти две недели всё оказалось уничтожено. Из-за влажности штукатурка начала вздуваться и «потекла». Краска начала лопаться. Да что там подъезд, когда у нас в квартирах у многих обои начали отваливаться. Вот уже несколько дней все окна в подъезде раскрыты настежь, но ничего не спасает от этой адской парилки.

Ещё одна собственница рассказала журналистам о проблеме с электроснабжением.

подчеркнула Марина Горохова.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Волжского с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Власти сообщили, что в курсе аварии и пытаются придать обслуживающий организации дополнительный импульс для ускорения ремонтных работ.

- По жалобам жильцов отделом муниципального жилищного контроля было проведено контрольно-надзорное мероприятие, в котором было выявлено нарушение лицензионных требований. В адрес управляющей компании направлено предписание со сроком устранения выявленных нарушений, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

После того как власти подключились к решению патовой ситуации, на объект приехали слесаря.

- Соседка рассказала, что днём 10 февраля к нам добрались специалисты. Они были с инструментом и одеты в специальную прорезиненную форму. Мы все обрадовались. Думаем, ну наконец нам починят всё. Но не тут-то было. В результате я сегодня утром вышла в подъезд, а там как парило из подвала, так и парит, а внизу на входной двери появился замок. Видимо, специально закрыли, чтобы мы больше не снимали видео, - сетует Ольга Храмова.

В обслуживающей организации УК «МЖК» журналистам подтвердили, что аварийная ситуация в доме действительно имеет место быть, но жильцов один на один с проблемой не бросили.

- Замок, который смутил жильцов, это вынужденная мера. 10 февраля в доме работали наши специалисты. Ими были установлены два насоса, которые производят откачку воды из подвала в специальный колодец. Чтобы их не украли, и был ограничен доступ в подвал. После осушения мы рассчитываем оперативно завершить ремонтные работы, - рассказали в приёмной обслуживающей организации.

Собственники подтвердили, что вот уже сутки доносится шум, напоминающий работу насосов, однако опасаются, что проводку может закоротить раньше, чем насосам удастся побороть кипящее болото в подвале МКД.

Отметим, в администрации Волжского пообещали, что ситуация в МКД будет находиться под контролем муниципалитета до полного устранения аварийной ситуации.

Фото и видео: жильцы МКД