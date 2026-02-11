



В Волгограде объявлен тендер на разработку проектно-сметной документации для создания парка на месте Тракторного вещевого рынка. Согласно сайту госзакупок, за проект подрядчику обещают заплатить чуть более трех миллионов рублей.

Так, парк с малыми архитектурными формами появится на пересечении улиц Шурухина и Ополченской неподалеку от стадиона «Трактор». Заказчиком является МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда».

Выполнить работу организации необходимо до 15 марта нынешнего года. Проектом должно быть предусмотрено развитие парковой инфраструктуры.

Предполагается, что в новом парке будут установлены скамейки, высажены крупномерные деревья, газон и многолетние кустарники с цветниками. Для поддержания зеленых зон смонтируют систему полива, а площадь парка украсят повседневной и праздничной подсветкой, также предусмотрен монтаж звукового оборудования и для безопасности отдыхающих на территории – видеонаблюдение.