Волгоградцам рассказали, где можно заработать 130 тысяч





Перечень самых высокооплачиваемых вакансий февраля в Волгограде опубликовал сервис hh.ru, проанализировав предложения работодателей в крупных российских городах.

В Волгограде самую большую зарплату предлагают в сфере автобизнеса. Так, здесь можно заработать в среднем 131,3 тысяч рублей в месяц. Второе место заняли компании, занимающиеся транспортом и логистикой. Здесь предлагаются зарплаты в 119 тысяч рублей.

Также в подборку самых высокооплачиваемых сфер вошло сельское хозяйство. В регионе в среднем представители сельского хозяйства получают 115,4 тысячи рублей.

Отмечается, что значительный рост зарплат в этом месяце зафиксирован среди административного персонала. Сумма в среднем увеличилась за год на 62,9 тысячи рублей. В автобизнесе зарплата за год выросла на 51,3 тысячи рублей.

В ЮФО же Волгоградская область заняла третье место среди других регионов по уровню предлагаемых зарплат, уступив Краснодарскому краю и Ростовской области.