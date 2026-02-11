Главное

ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Волгоградцам рассказали, где можно заработать 130 тысяч

Перечень самых высокооплачиваемых вакансий февраля в Волгограде опубликовал сервис hh.ru, проанализировав предложения работодателей в крупных российских городах.

В Волгограде самую большую зарплату предлагают в сфере автобизнеса. Так, здесь можно заработать в среднем 131,3 тысяч рублей в месяц. Второе место заняли компании, занимающиеся транспортом и логистикой. Здесь предлагаются зарплаты в 119 тысяч рублей. 

Также в подборку самых высокооплачиваемых сфер вошло сельское хозяйство. В регионе в среднем представители сельского хозяйства получают 115,4 тысячи рублей. 

Отмечается, что значительный рост зарплат в этом месяце зафиксирован среди административного персонала. Сумма в среднем увеличилась за год на 62,9 тысячи рублей. В автобизнесе зарплата за год выросла на 51,3 тысячи рублей.  

В ЮФО же Волгоградская область заняла третье место среди других регионов по уровню предлагаемых зарплат, уступив Краснодарскому краю и Ростовской области. 

16:27
Сборная Волгограда взяла серебро на первенстве ЮФО по дзюдоСмотреть фотографии
16:21
«Ростелеком» провел цикл образовательных мероприятий для волгоградских школьниковСмотреть фотографии
15:28
«У меня там собака сдохнет»: жителей острова Сарпинский изолировала замерзшая ВолгаСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде ищут подрядчика для проекта парка на месте Тракторного рынкаСмотреть фотографии
14:19
Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбуСмотреть фотографии
13:36
Волгоградцы впервые взяли кубок турнира «Победа в Сталинградской битве»Смотреть фотографии
13:19
Волгоградцам рассказали, где можно заработать 130 тысячСмотреть фотографии
13:04
Волгоградским мамам в декрете начнут доплачивать за совместительствоСмотреть фотографии
12:56
Резкий рост платы за отопление в Волжском объяснили морозами и НДССмотреть фотографии
11:56
«Встречал маму с автобуса»: волгоградца сбили у остановки на новой объездной дорогеСмотреть фотографии
11:54
Под Волгоградом трое пассажиров пострадали в ДТП с маршруткой № 174Смотреть фотографии
11:37
Водитель «МАЗ» спровоцировал смертельное ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:21
Под Волгоградом двое мужчин заживо сгорели в собственных домахСмотреть фотографии
11:20
Под Волгоградом двое жителей Адыгеи положили 300 тысяч в карман сотруднику ФСИНСмотреть фотографии
10:58
УФАС не выявило злоупотреблений с ценами на бензин в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:47
В Волгограде после налёта БПЛА задерживаются два авиарейсаСмотреть фотографии
10:24
В Волжском оцепили место падения обломков БПЛАСмотреть фотографии
10:10
Волгоградские фермеры отправили в Казахстан очередную партию морковиСмотреть фотографии
10:09
Всегда на связи: ЕвроХим-ВолгаКалий расширяет зону вещания корпоративного телевиденияСмотреть фотографии
10:04
Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СКСмотреть фотографии
10:03
«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать ВолгаСмотреть фотографии
09:53
В Камышине производитель «продлил» жизнь свинине и курятинеСмотреть фотографии
09:35
Полицейские задержали путешествующего по стране помощника мошенниковСмотреть фотографии
08:40
Котово 11 февраля осталось без отопления и водыСмотреть фотографии
08:29
ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часуСмотреть фотографии
08:27
В Волжском жильцов поврежденного БПЛА дома эвакуируют в детсадСмотреть фотографии
08:00
От больших синяков до серьезных переломов со смещением: врач-травматолог назвал самые популярные травмы в гололедСмотреть фотографии
07:42
Минобороны: над Волгоградской областью уничтожили 49 беспилотниковСмотреть фотографии
07:17
Костоломный гололед не планирует сдавать своих позиций в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:50
Росавиация открыла небо над Волгоградом после ночной атаки БПЛАСмотреть фотографии
 