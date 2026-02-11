



Жители острова Сарпинский в Волгограде сняли на видео процесс вызволения изо льда у берега Волги застрявшего пассажирского теплохода. Видеокадрами с ИА «Высота 102» поделились 11 февраля читатели.





Как ранее сообщало информагентство, инцидент произошел сегодня утром в нескольких метрах от пристани на Сарпинском. Утренний рейс от Руднева к речному острову был практически завершен, когда стало понятно, что судно не может причалить, оказавшись в ледяной ловушке. На теплоходе в это время оставались жители острова и учителя, которые должны были провести уроки в местной школе. На помощь пассажирам и экипажу теплохода спустя какое-то время пришел буксир.

По информации островитян, узнав о застрявшем теплоходе, они приехали к пристани с продуктами – привезли сала с хлебом для учителей. Однако провизия не пригодилась – небольшой буксир в конечном итоге разбил лед, проложив дорогу для теплохода, и речное судно благополучно направилось к пристани Руднева.

Напомним, что сегодня и завтра, 12 февраля, пассажирам речной переправы из-за сложившейся обстановки предлагают альтернативный маршрут. Школьники, обучающиеся на острове Сарпинском, до 16 февраля переведены на дистанционное обучение.

Видео: читатели ИА «Высота 102»