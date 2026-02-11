Главное

«Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Федеральные новости
 В Госдуме предложили отменить обязательную прописку
Депутаты Госдумы разработали законопроект, предусматривающий отмену обязательной прописки граждан и предоставление права на добровольную регистрацию. Как сообщили в ТАСС, инициатором законопроекта стал вице-спикер Владислав Даванков.  Изменения могут коснуться...
Волгоградские фермеры отправили в Казахстан очередную партию моркови

В Волгоградской области фермерские хозяйства не только закрывают потребности в овощах потребителей внутри региона, но и успешно осваивают экспорт. Только лишь в начале февраля сельхозпроизводители отправили крупную партию моркови в соседний Казахстан. Качество продукции подтвердили эксперты Россельхознадзора.

- В период с 3 по 6 февраля 2026 года в Волгоградской области осуществлен контроль в отношении растительной продукции (морковь) общим весом 200 т, предназначенной для дальнейшего экспорта в Казахстан. В соответствии с установленными карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера на данные партии собственнику продукции выданы фитосанитарные сертификаты, - сообщили в пресс-службе контролирующего органа.

Отметим, это не первая поставка сельхозпродукции в соседнее государство. Ранее в конце января 2026 года сообщалось об экспорте ещё 600 тонн свеклы и моркови.

11:37
Водитель «МАЗ» спровоцировал смертельное ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:21
Под Волгоградом двое мужчин заживо сгорели в собственных домахСмотреть фотографии
11:20
Под Волгоградом двое жителей Адыгеи положили 300 тысяч в карман сотруднику ФСИНСмотреть фотографии
10:58
УФАС не выявило злоупотреблений с ценами на бензин в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:47
В Волгограде после налёта БПЛА задерживаются два авиарейсаСмотреть фотографии
10:24
В Волжском оцепили место падения обломков БПЛАСмотреть фотографии
10:10
Волгоградские фермеры отправили в Казахстан очередную партию морковиСмотреть фотографии
10:09
Всегда на связи: ЕвроХим-ВолгаКалий расширяет зону вещания корпоративного телевиденияСмотреть фотографии
10:04
Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СКСмотреть фотографии
10:03
«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать ВолгаСмотреть фотографии
09:53
В Камышине производитель «продлил» жизнь свинине и курятинеСмотреть фотографии
09:35
Полицейские задержали путешествующего по стране помощника мошенниковСмотреть фотографии
08:40
Котово 11 февраля осталось без отопления и водыСмотреть фотографии
08:29
ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часуСмотреть фотографии
08:27
В Волжском жильцов поврежденного БПЛА дома эвакуируют в детсадСмотреть фотографии
08:00
От больших синяков до серьезных переломов со смещением: врач-травматолог назвал самые популярные травмы в гололедСмотреть фотографии
07:42
Минобороны: над Волгоградской областью уничтожили 49 беспилотниковСмотреть фотографии
07:17
Костоломный гололед не планирует сдавать своих позиций в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:50
Росавиация открыла небо над Волгоградом после ночной атаки БПЛАСмотреть фотографии
06:30
В Волгограде отменили режим беспилотной опасности после массированной атаки БПЛАСмотреть фотографии
06:09
В Волжском атаковавшие регион БПЛА попали в жилой дом и на территорию детского садаСмотреть фотографии
21:40
Гигантские варежки связали в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:19
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
21:00
В Советском районе Волгограда реконструируют улицу ради велодорожки и мотеляСмотреть фотографии
20:31
«Дешевыми точно не будут»: производитель рассказал, сколько будут стоить в Волгограде тюльпаны на 8 МартаСмотреть фотографии
19:58
В Госдуме предложили отменить обязательную пропискуСмотреть фотографии
19:31
Надпись «Сталин» и три барельефа вошли в список охраняемых в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:00
Матч памяти погибшего на СВО Алексея Сигитова провели ватерполисты ВолгоградаСмотреть фотографии
18:14
Резервисты готовятся защищать Волгоградскую область от дронов ВСУСмотреть фотографииCмотреть видео
17:55
В Волгоградской области резко потеплеет до +3 градусовСмотреть фотографии
 