



В Волгоградской области фермерские хозяйства не только закрывают потребности в овощах потребителей внутри региона, но и успешно осваивают экспорт. Только лишь в начале февраля сельхозпроизводители отправили крупную партию моркови в соседний Казахстан. Качество продукции подтвердили эксперты Россельхознадзора.

- В период с 3 по 6 февраля 2026 года в Волгоградской области осуществлен контроль в отношении растительной продукции (морковь) общим весом 200 т, предназначенной для дальнейшего экспорта в Казахстан. В соответствии с установленными карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера на данные партии собственнику продукции выданы фитосанитарные сертификаты, - сообщили в пресс-службе контролирующего органа.

Отметим, это не первая поставка сельхозпродукции в соседнее государство. Ранее в конце января 2026 года сообщалось об экспорте ещё 600 тонн свеклы и моркови.

Фото из архива ИА «Высота 102»