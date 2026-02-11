Сборная Волгограда взяла серебро на первенстве ЮФО по дзюдо





В Краснодарском крае закончилось первенство Южного федерального округа ЮФО России по дзюдо среди спортсменов до 23 лет. Около 250 борцов из Краснодарского края, Запорожской, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Республик Адыгея и Крым, города Севастополь, Донецкой и Луганской Народных Республик стали участниками региональных соревнований, прошедших в армавирской «СШОР по самбо и дзюдо». Молодые борцы вышли на татами, чтобы сразиться за 14 комплектов наград (по семь: у мужчин и женщин).

В Армавире сборная Волгоградской области, которую на первенстве представляли 38 атлетов заняла второе общекомандное место. И это не случайно, борцы с юга России и Северного Кавказа всегда боролись за самые высокие места. Волгоградские дзюдоисты на этом первенстве завоевали четыре награды различного достоинства.





Бронзовые медали отвоевали Амин Джафаров, категория до 60 кг, и Герман Завьялов, категория до 90 кг.

Матвей Антонов получил серебро в категории до 81 кг. Воспитанник Ленинской борцовской школы провёл пять схваток, из которых выиграл четыре. В финале он уступил представителю Краснодарского края Амиру Нибо.





Любовь Астамирова завоевала золото в весовой категории до 70 кг. Она одержала шесть побед: четыре в подгруппе, затем одолела в полуфинале местную спортсменку Викторию Стась, а в финале досрочно победила Даниелу Адаеву из Краснодарского края.

Соревнования в Краснодаре подтвердили высокий уровень волгоградского дзюдо: Любовь Астамирова и Матвей Антонов получили путёвки на первенство России по дзюдо среди спортсменов до 23 лет, которое состоится в апреле в Нальчике.

Александр Веселовский

Фото: Облкомспорта