В Волгограде детсад выплатит 50 тыс. рублей за травму головы у ребенка

Детский сад в Красноармейском районе Волгограда выплатит 50 тысяч рублей компенсации за травму, которую 4-летняя воспитанница получила на игровой площадке.

По информации прокуратуры региона, из-за дефектов игрового оборудования «Ракета» девочка рассекла мягкие ткани на голове. Родители пострадавшего в детсаду ребенка пожаловались в прокуратуру.

По итогам проверки в суд был подан иск о взыскании с муниципального дошкольного образовательного учреждения компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото из архива V102.RU

