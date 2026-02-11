Главное

ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

Актуально

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

Федеральные новости

Федеральные новости
 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Происшествия

Под Волгоградом двое мужчин заживо сгорели в собственных домах

Происшествия 11.02.2026 11:21
0
11.02.2026 11:21


В Волгоградской области на фоне морозов продолжается череда пожаров в частных жилых домах. Только лишь 10 февраля двое жителей региона сгорели заживо из огненной стихии.

В 18:58 загорелась одноэтажная жилая постройка в селе Семеновка Камышинского района Волгоградской области. Спасатели без малого час пытались обуздать пламя.

- В доме горели домашние вещи площадью 12 кв. метров. Подразделения ОП ПЧ-95 Усть-Грязнуха ликвидировали горение в 19:35, - рассказали в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

При разборе завалов специалистами было обнаружено тело 51-летнего мужчины.

В 19:47 произошёл пожар в хуторе Желтухин Иловлинского района. Здесь огонь за считанные секунды охватил летнюю кухню площадью порядка 40 кв. метров. Возгорание около часа ликвидировали пожарные ПСЧ №38. В результате разбора завалов обнаружено тело 67-летнего пенсионера.

Отметим, в обоих случаях причины возгораний сейчас устанавливаются.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
11.02.2026 11:56
Происшествия 11.02.2026 11:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.02.2026 11:54
Происшествия 11.02.2026 11:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.02.2026 11:37
Происшествия 11.02.2026 11:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.02.2026 11:21
Происшествия 11.02.2026 11:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.02.2026 08:40
Происшествия 11.02.2026 08:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.02.2026 07:42
Происшествия 11.02.2026 07:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.02.2026 06:09
Происшествия 11.02.2026 06:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2026 14:26
Происшествия 10.02.2026 14:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2026 10:59
Происшествия 10.02.2026 10:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2026 10:08
Происшествия 10.02.2026 10:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2026 08:49
Происшествия 10.02.2026 08:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.02.2026 19:01
Происшествия 09.02.2026 19:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.02.2026 16:08
Происшествия 09.02.2026 16:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.02.2026 13:49
Происшествия 09.02.2026 13:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.02.2026 11:35
Происшествия 09.02.2026 11:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:21
«Ростелеком» провел цикл образовательных мероприятий для волгоградских школьниковСмотреть фотографии
15:28
«У меня там собака сдохнет»: жителей острова Сарпинский изолировала замерзшая ВолгаСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде ищут подрядчика для проекта парка на месте Тракторного рынкаСмотреть фотографии
14:19
Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбуСмотреть фотографии
13:36
Волгоградцы впервые взяли кубок турнира «Победа в Сталинградской битве»Смотреть фотографии
13:19
Волгоградцам рассказали, где можно заработать 130 тысячСмотреть фотографии
13:04
Волгоградским мамам в декрете начнут доплачивать за совместительствоСмотреть фотографии
12:56
Резкий рост платы за отопление в Волжском объяснили морозами и НДССмотреть фотографии
11:56
«Встречал маму с автобуса»: волгоградца сбили у остановки на новой объездной дорогеСмотреть фотографии
11:54
Под Волгоградом трое пассажиров пострадали в ДТП с маршруткой № 174Смотреть фотографии
11:37
Водитель «МАЗ» спровоцировал смертельное ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:21
Под Волгоградом двое мужчин заживо сгорели в собственных домахСмотреть фотографии
11:20
Под Волгоградом двое жителей Адыгеи положили 300 тысяч в карман сотруднику ФСИНСмотреть фотографии
10:58
УФАС не выявило злоупотреблений с ценами на бензин в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:47
В Волгограде после налёта БПЛА задерживаются два авиарейсаСмотреть фотографии
10:24
В Волжском оцепили место падения обломков БПЛАСмотреть фотографии
10:10
Волгоградские фермеры отправили в Казахстан очередную партию морковиСмотреть фотографии
10:09
Всегда на связи: ЕвроХим-ВолгаКалий расширяет зону вещания корпоративного телевиденияСмотреть фотографии
10:04
Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СКСмотреть фотографии
10:03
«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать ВолгаСмотреть фотографии
09:53
В Камышине производитель «продлил» жизнь свинине и курятинеСмотреть фотографии
09:35
Полицейские задержали путешествующего по стране помощника мошенниковСмотреть фотографии
08:40
Котово 11 февраля осталось без отопления и водыСмотреть фотографии
08:29
ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часуСмотреть фотографии
08:27
В Волжском жильцов поврежденного БПЛА дома эвакуируют в детсадСмотреть фотографии
08:00
От больших синяков до серьезных переломов со смещением: врач-травматолог назвал самые популярные травмы в гололедСмотреть фотографии
07:42
Минобороны: над Волгоградской областью уничтожили 49 беспилотниковСмотреть фотографии
07:17
Костоломный гололед не планирует сдавать своих позиций в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:50
Росавиация открыла небо над Волгоградом после ночной атаки БПЛАСмотреть фотографии
06:30
В Волгограде отменили режим беспилотной опасности после массированной атаки БПЛАСмотреть фотографии
 