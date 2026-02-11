Под Волгоградом двое мужчин заживо сгорели в собственных домах





В Волгоградской области на фоне морозов продолжается череда пожаров в частных жилых домах. Только лишь 10 февраля двое жителей региона сгорели заживо из огненной стихии.

В 18:58 загорелась одноэтажная жилая постройка в селе Семеновка Камышинского района Волгоградской области. Спасатели без малого час пытались обуздать пламя.

- В доме горели домашние вещи площадью 12 кв. метров. Подразделения ОП ПЧ-95 Усть-Грязнуха ликвидировали горение в 19:35, - рассказали в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

При разборе завалов специалистами было обнаружено тело 51-летнего мужчины.

В 19:47 произошёл пожар в хуторе Желтухин Иловлинского района. Здесь огонь за считанные секунды охватил летнюю кухню площадью порядка 40 кв. метров. Возгорание около часа ликвидировали пожарные ПСЧ №38. В результате разбора завалов обнаружено тело 67-летнего пенсионера.

Отметим, в обоих случаях причины возгораний сейчас устанавливаются.

