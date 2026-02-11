Волгоградцев успокоили: повышения тарифов на услуги УК не будет





В Минстрое опровергли появившуюся в СМИ информацию о поддержке со стороны ведомства повышения цен на услуги управляющих компаний. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Минстроя, на заседании Госдумы по строительству и ЖКХ РФ глава Минстроя России отметил готовность Министерства поддержать и проработать инициативу парламентариев, направленную на исполнение поручения Президента РФ по освобождению от обложения налогом на добавленную стоимость услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказываемых юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами.

Данная задача вошла в перечень поручений Президента РФ по итогам заседания Президиума Государственного Совета «О развитии инфраструктуры для жизни», которое состоялось 15 апреля 2025 года, подчеркнули в Минстрое.

Здесь также отметили, что Минстрой России считает важным исполнение поручения Президента РФ непосредственно путем освобождения от обложения НДС услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД, а не путем увеличения финансовой нагрузки на граждан.



Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Минстрой выступил за рост тарифов на услуги УК. В обосновании указывалось, что это направлено на сохранение качества услуг по содержанию общедомового имущества.





