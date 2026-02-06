



Оплата покупок стикерами остается одним из самых популярных альтернативных платежей. По данным аналитиков ВТБ, в 2025 году пользователи совершили более 1,4 млрд оплат и потратили свыше 1,5 трлн рублей с помощью платежных стикеров, Мир Pay, СБП и внутреннего сервиса Pay – это почти в 2 раза больше, чем годом ранее.

По итогам прошлого года на платежные стикеры банка пришлось 5,7% от общей суммы трат и 7,2% от числа оплат, а количество пользователей стикерами выросло на 30%. Количество операций со стикерами составило 491 млн на 358 млрд рублей – это втрое больше, чем в 2024 году.

Оплата с помощью СБП стала привычным платежным инструментом. За 2025 год пользователи потратили таким способом 696 млрд рублей, совершив 312 млн операций (годом ранее – 429 млрд рублей и 170 млн операций). Оплата по СБП занимает наибольшую среднюю долю среди альтернативных способов оплаты по сумме трат (в 2025 году – 11,1%), а по числу оплат уступает платежным стикерам (4,6%).

В 2025 году через Мир Pay клиенты банка совершили 381 млн операций на сумму 295 млрд рублей (в 2024 году – 344 млн и 245 млрд рублей). Несмотря на рост объема оплат, доля платежей через сервис в прошлом году постепенно снижалась: с 7,2% в январе до 4,6% в декабре. Доля Мир Pay в общей сумме трат в течение года также снижалась с 5,9% в январе до 4,0% в декабре.

– Мы видим, что альтернативные способы оплаты становятся не просто технологическим трендом, а частью ежедневных финансовых привычек миллионов россиян. Мы продолжим развивать альтернативные платежные инструменты, чтобы сделать оплату покупок еще удобнее и быстрее, – отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.