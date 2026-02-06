Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуалов
В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий «адаптивный режим» вместо больничного для сотрудников организаций. Как сообщает ИА «СарИнформ», разработчики инициативы предлагают сохранять зарплату за россиянами, временно по состоянию здоровья не...
 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
Высокий интерес россиян к платежным стикерам заметили в 2025 году эксперты

Оплата  покупок стикерами остается одним из самых популярных альтернативных платежей. По данным аналитиков ВТБ, в 2025 году пользователи совершили более 1,4 млрд оплат и потратили свыше 1,5 трлн рублей с помощью платежных стикеров, Мир Pay, СБП и внутреннего сервиса Pay – это почти в 2 раза больше, чем годом ранее.

По итогам прошлого года на платежные стикеры банка пришлось 5,7% от общей суммы трат и 7,2% от числа оплат, а количество пользователей стикерами выросло на 30%. Количество операций со стикерами составило 491 млн на 358 млрд рублей – это втрое больше, чем в 2024 году.

Оплата с помощью СБП стала привычным платежным инструментом. За 2025 год пользователи потратили таким способом 696 млрд рублей, совершив 312 млн операций (годом ранее – 429 млрд рублей и 170 млн операций). Оплата по СБП занимает наибольшую среднюю долю среди альтернативных способов оплаты по сумме трат (в 2025 году – 11,1%), а по числу оплат уступает платежным стикерам (4,6%).  

В 2025 году через Мир Pay клиенты банка совершили 381 млн операций на сумму 295 млрд рублей (в 2024 году – 344 млн и 245 млрд рублей). Несмотря на рост объема оплат, доля платежей через сервис в прошлом году постепенно снижалась: с 7,2% в январе до 4,6% в декабре. Доля Мир Pay в общей сумме трат в течение года также снижалась с 5,9% в январе до 4,0% в декабре.

– Мы видим, что альтернативные способы оплаты становятся не просто технологическим трендом, а частью ежедневных финансовых привычек миллионов россиян. Мы продолжим развивать альтернативные платежные инструменты, чтобы сделать оплату покупок еще удобнее и быстрее, – отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

19:14
Облсуд утвердил приговоры преступному сообществу экс-депутатов Волгоградской гордумы
19:00
Масленицу в Волгограде отменять не планируют
18:38
МЧС опубликовало видео горящего дома на севере Волгограда
18:30
В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуалов
18:10
ЦГМС: после 35-градусных морозов Волгоградскую область завалит мокрым снегом
17:04
В Волгоградской области пенсионера осудят за кровавую резню на празднике
16:54
Ульяна Клюева уверенно выступила в Саратове
15:52
Чем интересно назначение Николаева спецпредставителем Бочарова: мнение эксперта
15:23
Миниздрав утвердил минимальные баллы по ЕГЭ для поступления в ВолгГМУ
15:17
Под Волгоградом овощевод больше года держала работника на «голодном пайке»
14:57
Волгоградские УК обяжут наладить контакт с жильцами в MAX
14:12
Волгоградских депутатов и чиновников обяжут отчитаться о крупных сделках до 30 апреля
14:04
В Волгограде банде москвичей грозит 10 лет за продажу фейковых БАДов пенсионерам
13:18
Арестованных в Москве волгоградских чиновников объединил один секрет
13:00
Облкомприроды задолжал за обводнение поймы 20 млн
12:50
Волжанин в балаклаве устроил спектакль для похищения пиццы
12:14
Волгоградцы остались без сокращенных предпраздничных дней
11:53
В Волгоградской области пособие на ребенка выросло до 83 тыс. рублей
11:35
Двое мужчин погибли в пожарах в Волгоградской области
11:09
Под Волгоградом в природном парке спасают рыбу в обледеневших озёрах
10:48
Погибшего на СВО санитара Александра Андреева похоронили в Волгоградской области
10:17
«Спасибо за жизнь»: молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия встретились с участниками Сталинградской битвы, а на предприятии прошел митинг
10:14
Бочаров назначил своего спецпредставителя по ТЭК
10:06
Суд в Краснодаре оставил в силе приговор за фекальный потоп в городе Волгоградской области
09:58
В Волжском врачи спасают выпавшую из окна девушку
09:06
Юбилейный гала-матч соберёт волгоградских олимпийских чемпионок
08:42
Под Тамбовом после ЧП восстановили движение поездов
08:28
Председатель «Динамо» Анатолий Гулевский отмечает День рождения 6 февраля
08:20
Борьба до последнего прыжка – Ульяна Клюева завоевала серебро
07:47
Минобороны России за ночь сбило 38 украинских БПЛА
 