Волгоградцы второй день жалуются на сбои в работе Telegram





Жители Волгоградской области второй день жалуются на работу мессенджера Telegram. Как сообщают пользователи, на компьютерной версии сервиса периодически исчезают чаты, а также каналы.

Напомним, массовый сбой по всей России фиксировался еще 9 февраля. Примерно в полдень сервис практически перестал функционировать в некоторых северных регионах страны.

По информации мониторинговых порталов, жалобы поступили от жителей Магаданской, Новосибирской, Тюменской, Амурской областей и Красноярского края

К данному часу сбои фиксируются у жителей центральной части России, а также юга. В частности, мобильная версия приложения не работает у жителей Ростовской области, Волгоградской области, Саратова, Москвы, Тулы и Воронежской области.