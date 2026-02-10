В Волгоградской области 3,3 тыс. учёных вовлечены в научные разработки





Волгоградстат сообщил о развитии в Волгоградской области научной деятельности. По данным специалистов, в исследования региональных учёных за 9 месяцев 2025 года инвестировано 5,7 млрд рублей, что на 10% больше уровня за аналогичный период 2024 года.

Над решением научных задач в регионе трудятся 3,3 тыс. человек, в том числе и 1,8 тыс. исследователей. Среди последних 43,4% — специалисты в возрасте до 39 лет.

В целом за 9 месяцев 2025 года в научную деятельность были вовлечены 50 организаций. Порядка 42% из них — высшие учебные заведения.

Отметим, среди основных расходов учёных 86,5% приходятся непосредственно на исследования и разработки. В структуре финансирования научных организаций 45,6% средств — дотации из федерального бюджета.

