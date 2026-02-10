Дзержинский районный суд Волгограда признал запрещенной информацию о книге «Свидетелей Иеговых» - организации, которая признана в России экстремисткой. Административный иск подал районный прокурор, указав, что в Сети были выявлены станицы с информацией об указанной книге, которая решением Ленинградского областного суда от 16 мая 2025 года признана экстремистским материалом.

При этом страницы с запрещенной информацией, как пояснили в надзорном органе, не требовали предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержимым мог любой желающий.

- Суд отметил, что анализ представленных материалов, размещенных на выявленных сайтах, фактически может спровоцировать реальную общественную опасность в виде угрозы массового нарушения общественного порядка. Более того, наличие этой информации в свободном доступе может привести к совершению преступлений и административных правонарушений, - сообщили в районном суде.

Решение суда подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!