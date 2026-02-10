



Зима в Волгоградской области продолжает удивлять не только крепкими морозами, коих местные жители не видели больше десяти лет, но и температурным «серфингом». Из-за резких скачков температуры – от небольшого «плюса» до экстремального «минуса» - многие горожане в прямом смысле ощущают себя не в своей тарелке. Какие проблемы со здоровьем могут обостриться на фоне погодных скачков – в материале ИА «Высота 102».

По-настоящему холодные дни становятся испытанием на прочность для волгоградцев, страдающих из-за скачков давления.

- Погода и температура действительно влияют на состояние наших сосудов, - подтверждает врач-кардиолог Клиники № 1 ВолгГМУ Минздрава России Людмила Марчукова. – Из-за их сужения кровь проходит тяжелее, что в свою очередь провоцирует и гипертонические кризы, и приступы стенокардии, и вазоспазмы.





Волгоградские врачи предупреждают, что при экстремальных заморозках непривычную слабость и недомогание могут ощутить даже те, кто прежде никогда не жаловался на здоровье. Из-за подобных рисков горожанам советуют не злоупотреблять долгими прогулками под Луной и включать здравый смысл при проведении классических «лечебных» процедур.

- Зимой многие из нас ходят в баню и, как следуют прогревшись, выбегают на снег или ныряют в ледяную воду. В итоге после расширения сосудов происходит их резкое сужения. Кровь становится вязкой, а, значит, человек может столкнуться с тромбозом или даже с инфарктом, – предупреждает Людмила Марчукова. – Поэтому даже в полезном отдыхе должно быть чувство меры.

При появлении сильной одышки и боли, сравнимой с давлением кирпича на грудь, кардиолог рекомендует волгоградцам не играть с судьбой и как можно скорее вызывать скорую помощь.

- При нехватке воздуха и одышке пациентам не стоит терять времени. В этом случае за промедление, увы, можно заплатить высокую цену, - констатирует врач. – Что касается пожилых людей, то в морозные дни я бы рекомендовала им оставаться дома и беречь себя. Еще одно важное правило для всех горожан с хроническими заболеваниями – своевременный прием препаратов. Эти нехитрые правила снизят риски заболеваний и позволят начать весну безо всяких издержек.

О других последствиях для организма морозного февраля корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали в отдельном материале.

Фото: сгенерированы ИИ