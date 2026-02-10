



Житель Волгограда накануне, 9 февраля, трагически погиб на Пхукете в результате дорожно-транспортного происшествия. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на портал Volganet.net, мужчина скончался в результате наезда пассажирского автобуса.

По информации издания, 39-летний житель Тракторозаводского района отправился на отдых в Таиланд вместе со своей супругой и друзьями. Накануне утром, находясь на территории, прилегающей к отелю Almerol, он общался с приятелями. В какой-то момент мужчина шагнул на проезжую часть и сразу же оказался под колесами автобуса. Сообщается, что волгоградец был доставлен с места ДТП в больницу, однако скончался от полученных травм.

По данным ИА «Высота 102», тело Александра Б. транспортируют в Волгоград в ближайшее время.

Фото: SHOT / t.me