



В Красноармейском районе Волгограда коммунальные службы восстанавливают теплоснабжение многоквартирного дома №187 на ул. Лазоревая. Как стало известно 10 февраля, длительное время жильцы мерзли в квартирах из-за того, что УК в подвале дома попросту вовремя не открыла задвижку.

По данным Госжилнадзора, МКД обслуживает компания «Жемчужина». В надзорном ведомстве настаивают на том, что организация была в курсе сложившейся ситуации. Сами же контролеры были не в курсе.

- Обращений граждан или УК на предоставление коммунальной услуги по отоплению в период 2025-го – 2026-го годов в инспекцию не поступало. ООО «УК «Жемчужина» напрямую обращалась в ООО «Концессии теплоснабжения», - сообщили в пресс-службе ГЖИ.

В ресурсоснабжающей организации подчеркнули, что к ним обращений по данному адресу от управляющей организации не поступало.

- Сегодня в соцсетях распространилась информация от жильцов дома, которые мёрзнут в своих квартирах с 30 января. При этом от управляющей организации в «Концессии теплоснабжения» никаких заявок не поступало, - подчеркнули коммунальщики.

Как уточнил член Общественной палаты Волгоградской области Сергей Жуков, который подключился к выяснению причин случившегося, выяснилось, что неизвестные самовольно перекрыли задвижку, подающую тепло на объект. Или же попросту «забыли» привести ее в рабочее положение.

– Жильцы дома по Лазоревой, 187 мерзли больше недели из-за закрытой задвижки в доме. Сегодня специалисты «Концессий теплоснабжения» проверили параметры работы котельной и на месте провели обследование сетей. Котельная работает в штатном режиме, что подтвердили и датчики телеметрии. А вот при обследовании сетей выяснилось, что задвижка на вводе в дом была закрыта. Таким образом, подаваемый ресурс не мог попасть внутрь дома, – сообщил своим подписчикам Жуков.

В Госжилнадзоре журналистам также подтвердили, что тепло было возвращено в дом, но, на всякий случай, на место выехали инспекторы муниципального жилищного надзора.

- В настоящее время коммунальная услуга потребителям в доме предоставляется надлежащего качества. 10 февраля инспекторы отправлены по адресу для проведения замеров температуры воздуха в помещениях МКД совместно с управляющей организацией, - добавили в надзорном органе.

Редакция обратилась в ООО «УК «Жемчужина» с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, но, как оказалось, руководство организации в офисе отсутствует. Оно в полном составе лично выехало на объект и инспектирует текущую ситуацию.

- Авария в доме действительно была. Устранена ли она или нет, сказать сейчас не могу. На месте как раз работает руководство и решает этот вопрос, - сообщили информагентству в диспетчерской обслуживающей организации.

Отметим, ситуация с подачей отопления в многоквартирный дом №187 на ул. Лазоревая взята на контроль муниципальным органом жилищного надзора. Специалисты пообещали, что не оставят волгоградцев один на один с жилищно-коммунальным бедствием.

Между тем, Сергей Жуков призывает волгоградцев быть активнее в решении коммунальных проблемы и, если отопления нет по вине УК, обращаться напрямую в обслуживающие организации.

– Что касается ситуации с домом на Лазоревой, то факты выглядят так: никто официально по этому адресу в ГЖИ и на их горячую линию не обращался, в ЕДЦ был один звонок третьего февраля, Концессии на данном участке подают теплоноситель по установленному нормативу. То есть проблема не в трубе на улице, а где-то внутри дома, и это зона ответственности УК. Сегодня на адрес выехала аварийная бригада Концессий. Выяснилось, что управляшка просто не открыла задвижку. Вот и вся драма. Так что иногда для решения проблем достаточно открыть дверь в свою УК. Или хотя бы открыть задвижку, – цитата из сообщения волгоградца.

Фото: панорама сервиса Google Карты