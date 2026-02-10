В Волгоградской области резко потеплеет до +3 градусов

В Волгоградской области крепкие морозы уже через несколько дней сменятся оттепелью. По данным Волгоградского ЦГМС, в южных районах региона в пятницу, 13 февраля, днем потеплеет до +3º.
Ночные морозы также стремительно пойдут на спад. Если ночью 11 февраля местами столбик термометра опустится до -21…-26º, то к 13 февраля ожидается всего -1…-6º.
В ближайшие дни в регионе будет довольно ветрено, ожидаются также небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В пятницу на регион опустится туман, сохранится опасный гололед.
В Волгограде 11 февраля еще продержатся ночные морозы -18…-20º, однако днем будет уже не более -8º.К 13 февраля столбик термометров днем поднимутся до нуля. Однако в этот день прогнозируют сильный ветер до 18 метров в секунду.