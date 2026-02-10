В Волгоградской области резко потеплеет до +3 градусов

В Волгоградской области крепкие морозы уже через несколько дней сменятся оттепелью. По данным Волгоградского ЦГМС, в южных районах региона в пятницу, 13 февраля, днем потеплеет до +3º.

Ночные морозы также стремительно пойдут на спад. Если ночью 11 февраля местами столбик термометра опустится до -21…-26º, то к 13 февраля ожидается всего -1…-6º.