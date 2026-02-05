Росстат зафиксировал «копеечный» рост цен на бензин в Волгограде





В Волгоградской области зафиксировано очередное повышение цен на автомобильное топливо. По данным Росстата, АИ-92 на начало февраля в среднем стоит 62,43 рубля за литр вместо 62,29 рублей. АИ-95 подорожал до 69,28 рубля, тогда как было 69,13.

Также вырос в цене АИ-96 – до 90,37 рубля (было 90,2 рубля). Увеличилась и стоимость дизтоплива – до 74,04 рубля. На предыдущей неделе солярка стоила 73,94 рубля.

