Росстат зафиксировал «копеечный» рост цен на бензин в Волгограде

В Волгоградской области зафиксировано очередное повышение цен на автомобильное топливо. По данным Росстата, АИ-92 на начало февраля в среднем стоит 62,43 рубля за литр вместо 62,29 рублей. АИ-95 подорожал до 69,28 рубля, тогда как было 69,13.
Также вырос в цене АИ-96 – до 90,37 рубля (было 90,2 рубля). Увеличилась и стоимость дизтоплива – до 74,04 рубля. На предыдущей неделе солярка стоила 73,94 рубля.
Напомним, 31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.