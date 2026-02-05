Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
Федеральные новости
 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Росстат зафиксировал «копеечный» рост цен на бензин в Волгограде

Экономика 05.02.2026 06:06
05.02.2026 06:06


В Волгоградской области зафиксировано очередное повышение цен на автомобильное топливо. По данным Росстата, АИ-92 на начало февраля в среднем стоит 62,43 рубля за литр вместо 62,29 рублей. АИ-95 подорожал до 69,28 рубля, тогда как было 69,13.

Также вырос в цене АИ-96 – до 90,37 рубля (было 90,2 рубля). Увеличилась и стоимость дизтоплива – до 74,04 рубля. На предыдущей неделе солярка стоила 73,94 рубля.

Напомним, 31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.




