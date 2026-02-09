В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе Telegram





9 февраля многие пользователи в России столкнулись с трудностями при использовании мессенджера Telegram. Примерно в полдень сервис практически перестал функционировать в некоторых северных регионах страны.

По информации мониторинговых порталов, наибольшее количество жалоб поступило от жителей Магаданской, Новосибирской, Тюменской, Амурской областей и Красноярского края. Проблема проявлялась при использовании мобильного интернета.

Многие пользователи фиксируют длительное время загрузки сообщений и медиа, а некоторые и вовсе не могут запустить мобильное приложение и даже веб-интерфейс.

Напомним, ранее, 10 января 2026 года, уже наблюдался массовый сбой в работе этого популярного мессенджера. Тогда проблемы с доступом к приложению ощутили в том числе и жители Волгоградской области. Пользователи массово сообщали о трудностях с загрузкой медиа и исчезновении комментариев.

Фото из архива ИА «Высота 102»