Облздрав выплатит 55 тысяч ребенку-инвалиду за лечебное питание





Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу комитета здравоохранения Волгоградской области на апелляционное определение Волгоградского облсуда, обязавшего чиновников возместить расходы семье на лечебное питание ребенка-инвалида. Как сообщили в пресс-службе суда, иск в интересах защиты прав ребенка подала прокуратура. Девочка за полгода на основании выписанных рецептов должна была получить 180 банок лечебного питания, но в реальности ей выдали всего 35 банок. Остальное количество родители неоднократно приобретали самостоятельно в связи с отсутствием лечебного питания в аптечной сети.

Однако Советский районный суд не усмотрел в действиях облкомздрава нарушения законодательства и отказал в иске прокурору. Но в апелляционной инстанции решение было изменено. Облкомздрав обжаловал его в кассационной инстанции. Чиновники утверждали, что ребёнок был достаточно обеспечен лечебным питанием, и что взыскание суммы за самостоятельно приобретённый продукт семьёй ребенка-инвалида было неправомерным. Комитет указал, что выписываемые рецепты либо не предъявлялись в аптеку, либо предъявлялись с задержкой в 4,5 месяца, что аннулировало их действие.

Изучив материалы дела, кассационный суд поддержал решение Волгоградского областного суда о невыполнении комитетом государственных гарантий бесплатного предоставления социальной помощи ребенку-инвалиду. В суде отметили, что девочка нуждалась в ежедневном приёме специализированного питания, из-за чего родителям приходилось приобретать его на свои скромные доходы сельских жителей даже, когда ребёнок проходил лечение в стационаре.

В результате суд оставил в силе апелляционное определение.