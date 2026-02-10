Завтра, 11 февраля, в Урюпинске простятся с участником СВО Павлом Нестругиным. О гибели жителя Урюпинска сообщили в администрации городского округа Волгоградской области.

В 2025 году заключил контракт и отправился в зону СВО, где воевал в должности стрелка. Погиб Павел при выполнении боевого задания в ДНР. Воину был 37 лет. У него остались мама и сестра.