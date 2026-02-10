В Волгоградской области школьники выбрали предметы для сдачи ЕГЭ





В Волгоградской области 11-классники определились с предметами для сдачи ЕГЭ. В 2026 году экзамены в регионе будут сдавать 9,4 тыс. учеников. На этот раз особой популярностью у ребят пользовались естественные и точные науки.

- Математику повышенной сложности выбрали 4426 выпускников, биологию — 2467, физику — 2010. Информатику планируют сдавать 1947 старшеклассников, химию — 1568, - сообщили в комитете образования региона.

Также традиционно большое количество учеников заявило о желании сдать экзамен по обществознанию — 4202 школьника. Ещё 1383 ученика будут сдавать историю, 994 — английский, 580 — географию, 529 — литературу.

Отметим, обязательными для сдачи являются русский язык и математика. ЕГЭ по этим предметам предстоит пройти всем выпускникам. Основная волна экзаменов состоится в регионе с 1 по 9 июня.

Фото из архива ИА «Высота 102»