612 иностранцев выдворили приставы из Волгоградской области

Судебные приставы Волгоградской области в 2025 году выдворили из России 612 иностранных граждан. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении ФССП по Волгоградской области, жители зарубежных государств нарушили правила въезда в страну или режим пребывания в России, в связи с чем по решению суда их отправили на родину. Среди выдворенных граждан - уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Чада, Туниса, Камеруна, Кубы и других государств.