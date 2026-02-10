Главное

«Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне

Актуально

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

Федеральные новости

 Роскомнадзор начнет замедлять Telegram
В России приняли решение о замедлении работы мессенджера Telegram. Об этом сообщили источники РБК в IT-сфере.  Уточняется, что Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничиванию работы сервиса. Работы...
 В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе Telegram
9 февраля многие пользователи в России столкнулись с трудностями при использовании мессенджера Telegram. Примерно в полдень сервис практически перестал функционировать в некоторых северных регионах страны. По информации мониторинговых порталов, наибольшее количество...
Общество

612 иностранцев выдворили приставы из Волгоградской области

Судебные приставы Волгоградской области в 2025 году выдворили из России 612 иностранных граждан. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении ФССП по Волгоградской области, жители зарубежных государств нарушили правила въезда в страну или режим пребывания в России, в связи с чем по решению суда их отправили на родину. Среди выдворенных граждан - уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Чада, Туниса, Камеруна, Кубы и других государств.

Перед тем, как покинуть Волгоградскую область, они находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по городу Волгограду. После оформления документов судебные приставы отделения специального назначения Главного управления ФССП России по Волгоградской области препроводили их до пунктов пропуска через государственную границу РФ.


Лента новостей

14:56
АГМК станет следующим соперником «Ротора» на сборах
14:26
«Оцепили подъезд и эвакуировали людей»: боеприпасы времен войны нашли на чердаке пятиэтажки в Волгограде
14:17
«Всё руководство уже там»: волгоградцы оказались без тепла в морозы из-за «забытой» задвижки в МКД
14:11
Волгоградский облсуд выпустил на свободу саратовского олигарха Качуровского
14:01
«Очаг распространился на все полушарие»: в Волгограде врачи спасают пациента с инсультом
13:45
Роскомнадзор начнет замедлять Telegram
12:53
Облздрав выплатит 55 тысяч ребенку-инвалиду за лечебное питание
12:09
612 иностранцев выдворили приставы из Волгоградской области
11:58
В Волгоградской области простятся с погибшим в ДНР Павлом Нестругиным
11:54
В Волгоградской области школьники выбрали предметы для сдачи ЕГЭ
11:36
Весной уплывем? В Росводресурсах зафиксировали стремительное заполнение водохранилищ на Волге
10:59
В Волгограде с 1 марта таксистов начнут «пересаживать» на российские авто
10:59
«Шагнул с тротуара под колеса»: волгоградца насмерть задавил автобус в Таиланде
10:11
Водители Гремячинского ГОКа прошли курсы защитного вождения
10:08
В Волгограде потушили банный комплекс на улице Каспийской
10:07
На дороги Волгоградской области раскидали 5 тысяч тонн реагентов
10:01
Тысяча потерпевших и 846 млн ущерба: в Волгограде осудят создателей финансовой пирамиды
09:35
Волгоградцы второй день жалуются на сбои в работе Telegram
09:25
Травматологии Ростова переполнены из-за гололеда
09:23
Соцфонд: мошенники обманывают волгоградцев на фоне индексаций пенсий
09:18
Топ-10 волгоградских УК с долгами за свет до 10 млн назвали энергетики
09:15
В Волгоградской области 3,3 тыс. учёных вовлечены в научные разработки
08:49
В центре Волгограда загорелся банный комплекс
08:40
«Ротор» в семинаре РФС – разбор ключевых игровых моментов
08:24
В Волгоградской области запретят рекламу энергетиков среди подростков
08:13
Волгоградцы пережили ночь 10 февраля без атак БПЛА
07:44
Под Волгоградом в рамках КШУ массово оборудуют эвакуационные пункты
07:18
В Волгоградской области отменена ночная опасность по БПЛА
06:55
Волгоградские автошколы с 1 марта начнут обучать водителей по-новому
06:27
В Минздраве Калмыкии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП волгоградцев
 