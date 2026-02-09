Оборот волгоградских предприятий замер на уровне 2,8 трлн рублей





9 февраля Росстат подвёл итоги мониторинга экономических показателей предприятий Волгоградской области в 2025 году. По данным специалистов, за минувший период оборот региональных организаций составил 2783,9 млрд рублей. Несмотря на все сложности, данный показатель по сравнению с 2024 годом продемонстрировал символический рост на 0,5%, но в целом так и не смог преодолеть планку в 2,8 трлн рублей.

- В общеобластном объеме оборота наибольший удельный вес в 2025 году занимает оптовая и розничная торговля, включая ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, – 33,4%, или 931,2 млрд рублей, а также обрабатывающие отрасли – 32,0%, или 891,6 млрд рублей, - подчеркнули в пресс-службе территориального органа Росстата.

Отметим, в числе обрабатывающих отраслей по обороту лидируют производство продуктов питания 19,9%, металлургия 18,3% и химпромышленность 17,5%.

Фото из архива ИА «Высота 102»