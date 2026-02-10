Главное

«Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии
12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор
Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным
Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда
«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 Роскомнадзор начнет замедлять Telegram
В России приняли решение о замедлении работы мессенджера Telegram. Об этом сообщили источники РБК в IT-сфере.  Уточняется, что Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничиванию работы сервиса.
 В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе Telegram
9 февраля многие пользователи в России столкнулись с трудностями при использовании мессенджера Telegram. Примерно в полдень сервис практически перестал функционировать в некоторых северных регионах страны.
10.02.2026 14:26
«Оцепили подъезд и эвакуировали людей»: боеприпасы времен войны нашли на чердаке пятиэтажки в Волгограде

Сегодня, 10 февраля, в Волгограде в срочном порядке эвакуировали жителей одного из подъездов пятиэтажки на проспекте Канатчиков в Красноармейском районе, где недавно произошло несколько коммунальных ЧП. Поводом для эвакуации стали боеприпасы времен Великой Отечественной войны, которые слесари случайно обнаружили на чердаке жилого дома, пытаясь отогреть замершие трубы.

- Что не день, так ЧП у нас. В 6-ом подъезде на чердаке, где проходит труба с горячей водой, слесаря нашли проржавевшие минометные мины. Они лежали в ящике, в полузакопанном состоянии где-то в полу. Жители просто в шоке. Мы почти неделю были без тепла, потом в этом 6-ом подъезде прорвало трубу с горячей водой, чтобы сегодня там нашли еще и мины! – рассказали ИА «Высота 102» обескураженные произошедшем жители дома.

По предварительным данным, всех жильцов из 6-го подъезда временно эвакуировали и разместили в школе №31.

Напомним, что жители трех подъездов пятиэтажного дома на проспекте Канатчиков, 5 неделю жители без тепла. В подъездах разморозилась отопительная система, начали рваться трубы и батареи. 8 февраля жителей 6-го подъезда, где сегодня и нашли боеприпасы, затопило кипятком с 5 по 1 этажи.   


14:56 АГМК станет следующим соперником «Ротора» на сборах
14:26 «Оцепили подъезд и эвакуировали людей»: боеприпасы времен войны нашли на чердаке пятиэтажки в Волгограде
14:17 «Всё руководство уже там»: волгоградцы оказались без тепла в морозы из-за «забытой» задвижки в МКД
14:11 Волгоградский облсуд выпустил на свободу саратовского олигарха Качуровского
14:01 «Очаг распространился на все полушарие»: в Волгограде врачи спасают пациента с инсультом
13:45 Роскомнадзор начнет замедлять Telegram
12:53 Облздрав выплатит 55 тысяч ребенку-инвалиду за лечебное питание
12:09 612 иностранцев выдворили приставы из Волгоградской области
11:58 В Волгоградской области простятся с погибшим в ДНР Павлом Нестругиным
11:54 В Волгоградской области школьники выбрали предметы для сдачи ЕГЭ
11:36 Весной уплывем? В Росводресурсах зафиксировали стремительное заполнение водохранилищ на Волге
10:59 В Волгограде с 1 марта таксистов начнут «пересаживать» на российские авто
10:59 «Шагнул с тротуара под колеса»: волгоградца насмерть задавил автобус в Таиланде
10:11 Водители Гремячинского ГОКа прошли курсы защитного вождения
10:08 В Волгограде потушили банный комплекс на улице Каспийской
10:07 На дороги Волгоградской области раскидали 5 тысяч тонн реагентов
10:01 Тысяча потерпевших и 846 млн ущерба: в Волгограде осудят создателей финансовой пирамиды
09:35 Волгоградцы второй день жалуются на сбои в работе Telegram
09:25 Травматологии Ростова переполнены из-за гололеда
09:23 Соцфонд: мошенники обманывают волгоградцев на фоне индексаций пенсий
09:18 Топ-10 волгоградских УК с долгами за свет до 10 млн назвали энергетики
09:15 В Волгоградской области 3,3 тыс. учёных вовлечены в научные разработки
08:49 В центре Волгограда загорелся банный комплекс
08:40 «Ротор» в семинаре РФС – разбор ключевых игровых моментов
08:24 В Волгоградской области запретят рекламу энергетиков среди подростков
08:13 Волгоградцы пережили ночь 10 февраля без атак БПЛА
07:44 Под Волгоградом в рамках КШУ массово оборудуют эвакуационные пункты
07:18 В Волгоградской области отменена ночная опасность по БПЛА
06:55 Волгоградские автошколы с 1 марта начнут обучать водителей по-новому
06:27 В Минздраве Калмыкии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП волгоградцев
 