РФС: спортшкола «Ротор» примет участие в новом сезоне ЮФЛ Юг





Российский футбольный союз официально представил составы участников нового сезона ЮФЛ Юг. Пятый сезон Южнорусской Лиги стартует с новым азартом и ожиданиями высоких результатов. Среди 14 лучших спортивных школ Южного и Северо-Кавказского федеральных округов вновь представлена Волгоградская область двумя сильными клубами: «Спортивной школой «Ротор» и Футбольной школой имени Леонида Слуцкого.

Два предыдущих сезона принесли «Ротору» яркие эмоции: в 2024 году команда 2007 г.р. заняла четвёртое место, а в 2025-м команда 2009 г.р. остановилась в шаге от пьедестала, уступив лишь три очка! Наши таланты не остались незамеченными: Дмитрий Локтев, Егор Кычанов, Роман Литенко и Михалис Кюрджиев уже подписали контракты с «Ротором-2»!

Николай Бабенко, директор ГАУ ДО ВО «Спортивная школа «Ротор»:

- Участие в ЮФЛ Юг чрезвычайно ценно для наших молодых футболистов. Этот чемпионат позволяет ребятам адаптироваться к профессиональному уровню игры, приобретать важный игровой опыт, даёт уникальную возможность вырасти в настоящих профессионалов. Домашние матчи СШ «Ротор» пройдут на стадионе «Зенит», где наши болельщики смогут поддержать команду.

В сезоне 2026 года турнир пройдет в двух возрастных категориях – среди юношей 2010 г.р. (ЮФЛ Юг-2) и 2011 г.р. (ЮФЛ Юг-3). Состав участников ЮФЛ Юг: «Академия футбола КК» (Краснодар), «Черноморец» (Новороссийск), «Алания» (Владикавказ), СШ «Ротор» (Волгоград), «Динамо-Дагестан» (Каспийск), АФ «Волгарь» (Астрахань), «Сочи», ШИСП «Кубань» (Афипский), «Краснодар», ФШ им. Л. Слуцкого (Волгоград), «Динамо-Махачкала», «Спартак-Нальчик», «Академия Рамзан» (Грозный), «Динамо-Ставрополь». Соревнования пройдут с апреля по октябрь.

Всего межрегиональные ЮФЛ в 2026 году пройдут в шести географических зонах. В турнире примут участие 74 школы из 56 регионов.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов отметил:

– Развитие молодежной инфраструктуры является приоритетом федерации. Уже достигнут значительный прогресс: почти половина профессиональных футболистов прошла школу ЮФЛ, более двух тысяч игроков получили профессиональные контракты, 28 выпускников ЮФЛ дебютировали в национальной сборной. Молодежный проект стал источником кадров для национальной команды, куда вошли десятки талантливых выпускников.

Система ЮФЛ продолжает развиваться, открывая новые горизонты для молодых талантов. Мы видим, как растёт уровень футбола и как снижается средний возраст игроков – это вдохновляет!

Первая игра ЮФЛ Юг состоялась 1 июня 2022 года на «Волгоград Арене», где «Ротор», при 8 тысячах зрителей, одержал уверенную победу над «Сочи» со счётом 5:2.

Следите за новыми героями ЮФЛ Юг и поддерживайте свою любимую команду.