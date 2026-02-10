Главное

«Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне

Актуально

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

Федеральные новости

Федеральные новости
 Роскомнадзор начнет замедлять Telegram
В России приняли решение о замедлении работы мессенджера Telegram. Об этом сообщили источники РБК в IT-сфере.  Уточняется, что Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничиванию работы сервиса. Работы...
Федеральные новости
 В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе Telegram
9 февраля многие пользователи в России столкнулись с трудностями при использовании мессенджера Telegram. Примерно в полдень сервис практически перестал функционировать в некоторых северных регионах страны. По информации мониторинговых порталов, наибольшее количество...
Спорт

РФС: спортшкола «Ротор» примет участие в новом сезоне ЮФЛ Юг

Спорт 10.02.2026 16:36
0
10.02.2026 16:36


Российский футбольный союз официально представил составы участников нового сезона ЮФЛ Юг. Пятый сезон Южнорусской Лиги стартует с новым азартом и ожиданиями высоких результатов. Среди 14 лучших спортивных школ Южного и Северо-Кавказского федеральных округов вновь представлена Волгоградская область двумя сильными клубами: «Спортивной школой «Ротор» и Футбольной школой имени Леонида Слуцкого.

Два предыдущих сезона принесли «Ротору» яркие эмоции: в 2024 году команда 2007 г.р. заняла четвёртое место, а в 2025-м команда 2009 г.р. остановилась в шаге от пьедестала, уступив лишь три очка! Наши таланты не остались незамеченными: Дмитрий Локтев, Егор Кычанов, Роман Литенко и Михалис Кюрджиев уже подписали контракты с «Ротором-2»!

Николай Бабенко, директор ГАУ ДО ВО «Спортивная школа «Ротор»:

- Участие в ЮФЛ Юг чрезвычайно ценно для наших молодых футболистов. Этот чемпионат позволяет ребятам адаптироваться к профессиональному уровню игры, приобретать важный игровой опыт, даёт уникальную возможность вырасти в настоящих профессионалов. Домашние матчи СШ «Ротор» пройдут на стадионе «Зенит», где наши болельщики смогут поддержать команду.

В сезоне 2026 года турнир пройдет в двух возрастных категориях – среди юношей 2010 г.р. (ЮФЛ Юг-2) и 2011 г.р. (ЮФЛ Юг-3). Состав участников ЮФЛ Юг: «Академия футбола КК» (Краснодар), «Черноморец» (Новороссийск), «Алания» (Владикавказ), СШ «Ротор» (Волгоград), «Динамо-Дагестан» (Каспийск), АФ «Волгарь» (Астрахань), «Сочи», ШИСП «Кубань» (Афипский), «Краснодар», ФШ им. Л. Слуцкого (Волгоград), «Динамо-Махачкала», «Спартак-Нальчик», «Академия Рамзан» (Грозный), «Динамо-Ставрополь». Соревнования пройдут с апреля по октябрь.

Всего межрегиональные ЮФЛ в 2026 году пройдут в шести географических зонах. В турнире примут участие 74 школы из 56 регионов.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов отметил:

– Развитие молодежной инфраструктуры является приоритетом федерации. Уже достигнут значительный прогресс: почти половина профессиональных футболистов прошла школу ЮФЛ, более двух тысяч игроков получили профессиональные контракты, 28 выпускников ЮФЛ дебютировали в национальной сборной. Молодежный проект стал источником кадров для национальной команды, куда вошли десятки талантливых выпускников.

Система ЮФЛ продолжает развиваться, открывая новые горизонты для молодых талантов. Мы видим, как растёт уровень футбола и как снижается средний возраст игроков – это вдохновляет!

Первая игра ЮФЛ Юг состоялась 1 июня 2022 года на «Волгоград Арене», где «Ротор», при 8 тысячах зрителей, одержал уверенную победу над «Сочи» со счётом 5:2.

Следите за новыми героями ЮФЛ Юг и поддерживайте свою любимую команду.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
10.02.2026 16:36
Спорт 10.02.2026 16:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.02.2026 15:56
Спорт 10.02.2026 15:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.02.2026 14:56
Спорт 10.02.2026 14:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.02.2026 08:40
Спорт 10.02.2026 08:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.02.2026 18:29
Спорт 09.02.2026 18:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.02.2026 18:01
Спорт 09.02.2026 18:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.02.2026 12:12
Спорт 09.02.2026 12:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.02.2026 12:50
Спорт 08.02.2026 12:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.02.2026 10:05
Спорт 08.02.2026 10:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.02.2026 08:17
Спорт 08.02.2026 08:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.02.2026 20:20
Спорт 07.02.2026 20:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.02.2026 16:35
Спорт 07.02.2026 16:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.02.2026 13:01
Спорт 07.02.2026 13:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.02.2026 16:54
Спорт 06.02.2026 16:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.02.2026 09:06
Спорт 06.02.2026 09:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:14
Резервисты готовятся защищать Волгоградскую область от дронов ВСУСмотреть фотографииCмотреть видео
17:55
В Волгоградской области резко потеплеет до +3 градусовСмотреть фотографии
17:26
Природоохранный прокурор Илюшин спросит у волгоградцев о наболевшемСмотреть фотографии
16:36
РФС: спортшкола «Ротор» примет участие в новом сезоне ЮФЛ ЮгСмотреть фотографии
16:30
«Ощущение, что на грудь давят кирпичом»: кардиолог предостерегла волгоградцев от экстрима в морозыСмотреть фотографии
16:08
Суд в Волгограде постановил заблокировать лазейку экстремистских учений в СетиСмотреть фотографии
15:56
«Задача – выигрывать»: Бурлаченко об участии «Ротора-2» в турнире «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
15:52
Соцфонд выдал волгоградцам более 8,5 тысячи сертификатов на маткапиталСмотреть фотографии
14:56
АГМК станет следующим соперником «Ротора» на сборахСмотреть фотографии
14:26
«Оцепили подъезд и эвакуировали людей»: боеприпасы времен войны нашли на чердаке пятиэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:17
«Всё руководство уже там»: волгоградцы оказались без тепла в морозы из-за «забытой» задвижки в МКДСмотреть фотографии
14:11
Волгоградский облсуд выпустил на свободу саратовского олигарха КачуровскогоСмотреть фотографии
14:01
«Очаг распространился на все полушарие»: в Волгограде врачи спасают пациента с инсультомСмотреть фотографии
13:45
Роскомнадзор начнет замедлять TelegramСмотреть фотографии
12:53
Облздрав выплатит 55 тысяч ребенку-инвалиду за лечебное питаниеСмотреть фотографии
12:09
612 иностранцев выдворили приставы из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:58
В Волгоградской области простятся с погибшим в ДНР Павлом НестругинымСмотреть фотографии
11:54
В Волгоградской области школьники выбрали предметы для сдачи ЕГЭСмотреть фотографии
11:36
Весной уплывем? В Росводресурсах зафиксировали стремительное заполнение водохранилищ на ВолгеСмотреть фотографии
10:59
В Волгограде с 1 марта таксистов начнут «пересаживать» на российские автоСмотреть фотографии
10:59
«Шагнул с тротуара под колеса»: волгоградца насмерть задавил автобус в ТаиландеСмотреть фотографии
10:11
Водители Гремячинского ГОКа прошли курсы защитного вожденияСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде потушили банный комплекс на улице КаспийскойСмотреть фотографииCмотреть видео
10:07
На дороги Волгоградской области раскидали 5 тысяч тонн реагентовСмотреть фотографии
10:01
Тысяча потерпевших и 846 млн ущерба: в Волгограде осудят создателей финансовой пирамидыСмотреть фотографии
09:35
Волгоградцы второй день жалуются на сбои в работе TelegramСмотреть фотографии
09:25
Травматологии Ростова переполнены из-за гололедаСмотреть фотографии
09:23
Соцфонд: мошенники обманывают волгоградцев на фоне индексаций пенсийСмотреть фотографии
09:18
Топ-10 волгоградских УК с долгами за свет до 10 млн назвали энергетикиСмотреть фотографии
09:15
В Волгоградской области 3,3 тыс. учёных вовлечены в научные разработкиСмотреть фотографии
 