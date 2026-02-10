Главное

«Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне

Актуально

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

Федеральные новости

 В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе Telegram
9 февраля многие пользователи в России столкнулись с трудностями при использовании мессенджера Telegram. Примерно в полдень сервис практически перестал функционировать в некоторых северных регионах страны. По информации мониторинговых порталов, наибольшее количество...
Федеральные новости
 В России планируют сделать все сделки с недвижимостью безналичными
Депутаты Госдумы предложили законопроект, обязывающий россиян осуществлять все операции с недвижимостью исключительно в безналичной форме. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.  - Есть предложение,...
Происшествия

В Волгограде потушили банный комплекс на улице Каспийской

Происшествия 10.02.2026 10:08
0
10.02.2026 10:08


10 февраля на границе Центрального и Дзержинского районов произошёл пожар в крупном банном комплексе. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. На место оперативно прибыли спасатели. Был развёрнут штаб. Происходящее засняли на видео очевидцы.



- В 06:50 поступило сообщение о пожаре в Дзержинском районе Волгограда. В двухэтажном здании горели строительные материалы на площади 18 кв. метров. Подразделения 21-й ПСЧ ликвидировали горение в 08:18, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.


Отметим, после начала тушения повышенный ранг сложности не подтвердился. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время на месте работает лаборатория для установления причин произошедшего.

Фото и видео: Волгоград / t.me

