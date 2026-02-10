В Волгограде потушили банный комплекс на улице Каспийской





10 февраля на границе Центрального и Дзержинского районов произошёл пожар в крупном банном комплексе. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. На место оперативно прибыли спасатели. Был развёрнут штаб. Происходящее засняли на видео очевидцы.







- В 06:50 поступило сообщение о пожаре в Дзержинском районе Волгограда. В двухэтажном здании горели строительные материалы на площади 18 кв. метров. Подразделения 21-й ПСЧ ликвидировали горение в 08:18, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.





Отметим, после начала тушения повышенный ранг сложности не подтвердился. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время на месте работает лаборатория для установления причин произошедшего.

Фото и видео: Волгоград / t.me