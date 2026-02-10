Природоохранный прокурор Илюшин спросит у волгоградцев о наболевшем

11 февраля Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Александр Илюшин проведет прием предпринимателей и граждан Волгоградской области. Задать наболевшие вопросы волгоградцы смогут в режиме видеосвязи с 10:00 до 11:00 мск.

- Для участия заявителям необходимо обратиться в Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру (г. Волгоград, ул. КИМ, д. 8), - уточнили в природоохранном ведомстве.

К Александру Илюшину можно обратиться по вопросам, связанным с нарушениями природоохранного законодательства и прав субъектов предпринимательской деятельности. А также сообщить о фактах совершения экологических, коррупционных правонарушений и преступлений.

Записаться на прием можно также по телефонам в Твери - 8 (4822) 36-96-08, в Волгограде - 8 (844-2) 97-18-44.

Фото: Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры

