



В Волгограде родственники 54-летнего пациента, попавшего в больницу № 25 с ишемическим инсультом и переведенного в реанимацию после резкого ухудшения, требуют проведения проверки. По их мнению, специалисты не отреагировали на паническую атаку их близкого человека, что и привело ко второй волне инсульта. В свою очередь врачи больницы № 25 заявляют о том, что поступивший страдал сразу от нескольких хронических болезней и оказался в крайне тяжелом и нестабильном состоянии несмотря на весь комплекс лечения. Мнения всех сторон конфликта собрали в материале ИА «Высота 102».

Срочная госпитализация

В конце января 54-летнего мужчину привезли в больницу с подозрением на инсульт. Главной жалобой пациента стала отнимающаяся рука. Близкие подтверждают, что волгоградца отправили на компьютерную томография головного мозга, а после этого перевели в отделение реанимации. После улучшения их родственник оказался в неврологическом отделении и даже вышел на связь.





Однако вскоре состояние волгоградца вновь ухудшилось. Родные заявляют, что после психической атаки он вновь оказался в реанимации в тяжелом состоянии. В больнице им сообщили, что из-за распространения очага ишемии пациента перевели на искусственную вентиляцию легких.

В больнице № 25 в деталях рассказали о лечении мужчины с момента его поступления до принятия решения о переводе в отделение интенсивной терапии.

- Пациент доставлен бригадой скорой медицинской помощи в приемное отделение с подозрением на инсульт головного мозга, – комментирует заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии 4 регионального сосудистого центра по лечению ОНМК ГУЗГКБСМП 25 Никита Чуйкин. – Он был осмотрен неврологом. В ходе осмотра и сбора анамнеза стало известно, что мужчина страдает такими хроническими заболеваниями, как сахарный диабет 2 типа, гипертоническая болезнь и нарушения ритма сердца. После проведения полного спектра инструментальных и лабораторных анализов пациент отравлен на КТ головного мозга, подтвердившую диагноз – ишемический инсульт.





После начатого лечения в отделении реанимации волгоградцу с ишемическим инсультом действительно стало лучше, добавляет Никита Чуйкин. Однако, несмотря на дальнейшую терапию, спустя несколько суток его состояние резко изменилось – повторная КТ зафиксировала дальнейшее распространение очага ишемии по всему правому полушарию головного мозга.

– Отрицательная динамика проявилась в нарастании клиники инсульта и в появлении психомоторного возбуждения, – продолжает врач. – Для стабилизации состояния пациента вновь перевели в отделениие реанимации и из-за нарастания дыхательной недостаточности подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Несмотря на оказанную в полном объеме помощь, сейчас у волгоградца сохраняется крайне тяжелое и нестабильное состояние, констатируют врачи. Причина – обширное поражение головного мозга.

Фото из архива V102.ru